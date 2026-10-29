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Skaj poruke, koje je prema navodima tužilaštva nekoliko sati pre velikog hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića 4. februara 2021. slao pripadnik klana Srđan Lalić, koji je postao svedok saradnik prvi put su danas prikazane u Specijalnom sudu u Beogradu. U tim porukama, 3. februara 2021. nešto posle 23 sata Lalić prijatelju I. K. koji nije obuhvaćen optužnicom šalje poruke da su izgleda "pali" Belivuk, Miljković, Nemanja Đurić i braća Miloš i Marko Budimir.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas

- Izgleda da su digli Kratosa, Soprana, Aresa, verovatno Kantonu i Tajsona - šalje Lalić prijatelju noć uoči hapšenja.

Podsetimo, prema tvrdnjama Lalića, koji je sklopio posle hapšenja sporazum s tužilaštvom i svedočio o svim zločinima klana i ubistvima u kući strave u Ritopeku, pred sudom je svedočio ranije da je Kratos na Skaj aplikaciji bio Marko Miljković, Soprano Belivuk, Ares Miloš Budmir, njegov brat Marko Kantona, a Đurić Tajson.

U porukama koje je potom poslao kaže da je Miljković trebao da dođe kod njega, ali da se nije pojavio.

- Kratos ka meni krenuo. 23.15 sati i od tada nema traga. A krenuo sa Lazarevićem advokatom. Kratosa prži, pao sigurno. Prži i Aresa i Soprana. Znaš koji su nalozi - piše Lalić oko 23.15 sati svom saradniku.

Na pitanja tužioca Saše Ivanića, Lalić koji je danas doveden u sudnicu, objasnio je šta znače ove poruke.

- Ovo je komunikacija između mene i I. K. u noći hapšenja. Prženje znači da se izda komanda da se, u slučaju hapšenja obriše komunikacija sa Skaj aparata i da se vrati na fabrička podešavanja, što smo imali mogućnost, kako policija ne bi mogla da pročita poruke - objasnio je danas Lalić u sudnici.

Srđan Lalić Foto: Nenad Kostić, Mup

U sudnici su potom izvedene poruke koje su sa istog, Lalićevog Skaja poslate posle hapšenja 23. februara, a za koje je odbrana tvrdila da su dokaz da to uopšte nije bio nalog svedoka saradnika.

- Taj nalog je nastavio da koristi moj prijatelj, kako bi održavao dalje Skaj - naveo je Lalić, koji je ranije pred sudom govorio da je bio zastupnik Skaja za region.

Inače, svedoku saradniku danas je pitanja postavljao i Marko Miljković, koji je Lalića ispitivao o tome da li je trebalo da zaradi 2.000 dinara za prevoz, gde je držao novac i slično. Tokom napete atmosfere u sudnici, Lalić je Miljkoviću rekao:

- Ne stidim se ničega, radio sam više poslova, i po dva. Stidim se onoga zbog čega ti i ja stojimo ovde. Oni izvrću priču kako bi me izložili stidu.

Okrivljeni su potom tražili da izađu za govornicu, tvrdeći da u glasovnim porukama koje su izvedene uopšte nije Lalićev glas, a Belivuk i Miljković su od suda zatražili i da se dostavi originalni materijal iz Francuske, kako bi se utvrdilo da li možda u njemu ima nešto "što nekoga kompromituje ili njima ide u korsti".