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Suđenje pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za sedam ubistava u Beogradu, trgovinu drogom i oružjem, otmice i jedno silovanje u prostorijama na stadionu FK Partizan, ušlo je u završnicu posle izvođenja dokaza koje je tražila odbrana okrivljenih i uskoro bi mogla da se očekuje presuda.

- Na samom smo kraju ovog postupka - rekao je danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu tužilac Saša Ivanić, koji zastupa optužnicu i usprotivio se zahtevu okrivljenog Vladimira Greka da bude pušten na slobodu.

Sudsko veće, međutim, donelo je odluku da pritvor Vladimiru Greku zameni nanogicom, odnosno kućnim pritvorom.

Grek je, podsetimo, uhapšen 4. februara 2021. u velikoj akciji policije i tužilaštva koja je sprovedena u najvećoj tajnosti. Prema nezvaničnim informacijama, on je bio telohratnitelj Veljka Belivuka.

Inače, Grek je prvi put priveden sa vođama klana 29. januara 2021. na beogradskom aerodromu, kada je policija ispitala i Belivuka i Miljkovića, pošto su doputovali iz Crne Gore. Podsetimo, vođe klana tada su saslušane na okolnost boravka u Kotoru, gde su bili gosti vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

Tada je Belivuka i Miljkovića na aerodromu sačekalo obezbeđenje, koje je takođe privedeno i ispitano. Nekima od njih, tada su oduzeti i mobilni telefoni - podseća sagovornik Kurira.

Nekoliko dana kasnije, uhapšeni su i od tada su u pritvoru.

Inače, Vladimir Grek je pred sudom negirao učešće u otmici i ubistvu Nikole Mitića 10. avgusta 2020.

- Nisam počinio nikakvu otmicu niti ubistvo. Ne mogu više da ne reagujem. Nakon pet godina i devet meseci, moje je pitanje zašto sam vraćen u pritvor - rekao je danas Grek, koji je ranije odlukom sudskog veća neko vreme boravio u kućnom pritvoru s nanogicom, ali je tu odluku ukinuo po žalbi tužilaštva Apelacioni sud.

Radoje Zvicer Foto: Europol

Drugi optuženi, Boris Karapandžić, koji nije obuhvaćen delom optužnice za ubistva, već se tereti da je bio pripadnik klana i da je prodavao drogu, od suda je danas tražio da mu vrati putnu ispravu. Međutim, sudija mu je saopštila da je veće već donelo oduluku u pogledu vraćanja njegovog pasoša.

Karapandžić je javnosti poznat po tome što je pre nekoliko godina bio u ljubavnoj vezi sa pevačicom Ivanom Buhom, bivšom suprugom LJubiše Buhe Čumeta.