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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) oglasilo se zvaničnim saopštenjem povodom oružanog incidenta koji se dogodio u noći između utorka i srede ispred Ambasade Izraela u Beogradu, potvrdivši da se napad preliminarno kvalifikuje kao teroristički akt.

- Povodom terorističkog akta koji se dogodio ispred Ambasade Države Izrael, dana 28. oktobra 2026. godine, oko 01:30 časova, izvršenog od strane N.N. muškog lica prema pripadniku Žandarmerije MUP-a Republike Srbije, a koji se prema preliminarno dobijenim informacijama može okarakterisati kao teroristički napad, u kome je navedeni policijski službenik iz službenog vatrenog oružja lišio života napadača, mlađe muško lice, obaveštavamo javnost da je javni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, nakon obaveštenja o događaju, u prisustvu dežurnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, od koga je preuzeo rukovođenje uviđajem i uviđajne ekipe MUP RS, obavio uviđaj lista mesta, nakon čega je naložio niz operativnih mera i radnji radi utvrđivanja identiteta napadača, razloga, motiva i načina izvršenog napada, te eventualne povezanosti napadača sa terorističkim organizacijama ili pojedincima na planu terorističkog delovanja - navodi se u saopštenju JTOK.

Uviđaj nakon napada Foto: screenshot MUP Srbije

Iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal poručuju i da će javnost o novim utvrđenim činjenicama i okolnostima ovog napada biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, sumnja se da jeDario Nikolić (18) iz Bele Reke kod Šapca, u sredu 15 minuta nakon ponoći uzvikujući "Alahu akbar", noževima nasrnuo na žandarma, koji ga je u samoodbrani neutralisao.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić okarakterisao je događaj kao teroristički napad i saopštio da je nivo bezbednosne pretnje od terorizma podignut na najviši stepen. Najavljeno je i pojačano prisustvo policije na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja.

Dario Nikolić Foto: Facebbok/Šabac reporter

Prema nezvaničnim informacijama, Nikolić se ranije vodio kao nestao, a navodno je bio deportovan iz Nemačke zbog radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama. Nadležni organi treba da utvrde sve okolnosti napada, kao i eventualne veze osumnjičenog sa drugim osobama i ekstremističkim strukturama.

Ovo, međutim, nije prvi napad na pripadnike Žandarmerije koji obezbeđuju izraelsku ambasadu u Beogradu. Gotovo isti scenario dogodio se 29. juna 2024. godine, kada je Miloš Žujović, koji je nakon prelaska u islam koristio ime Salahudin, izveo napad samostrelom i teško ranio policajca.