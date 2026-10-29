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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da, imajući u vidu da su se u javnosti pojavile informacije o predmetima nad kojima se sprovodi nadzor od strane petočlane komisije Vrhovnog javnog tužilaštva, ocenjuje da i samo "obaveštavanje javnosti o nadzoru, te senazionalističko izveštavanje o istom, ima za cilj otvoreni napad na ovo tužilaštvo, a prvenstveno na glavnog javnog tužioca".

- Podsećamo da je VJT u Beogradu postupilo u skladu sa Opšte obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužioca i da je članovima Komisije omogućilo uvid u svaki predmet koji su zatražili, iako je upitna objektivnost u pogledu sastava Komisije - navodi se u saopštenju.

Nadzor je, kako se dodaje, nastavljan i danas.

- Ponavljamo da je ovo već četvrti komisijski nadzor predmeta VJT u Beogradu koji se u poslednje dve godine sprovodi po nalogu Vrhovnog javnog tužioca, kao i da je po zahtevu istog VJT u Beogradu u protekle dve godine dostavilo desetine predmeta na nadzor Vrhovnom javnom tužilaštvu i Apelacionom javnom tužilaštvu, te da nikakve nepravilnosti ili nezakonitosti nisu bile utvrđene - navodi se.

Među predmetima komisijskog nadzora koji je u toku, a o čemu se juče kako se dodaje, u javnosti detaljno izveštavalo "na maliciozan i senzacionalistički način, jeste i predmet protiv menadžerke za razvoj investicija AD “Infrastruktura Železnica Srbije”, predsednika Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu i članice te komisije koji su optuženi za različita krivična dela s koruptivnim elementom, a koja su imala za posledicu pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu kada je stradalo 15, a teško povređene dve osobe.

- S tim u vezi podsećamo, da je odmah nakon podizanja optužnice u martu 2025. godine Vrhovni javni tužilac doneo rešenje o supstituciji - kojim je ovaj predmet prebačen na dalje postupanje u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Odmah je reagovalo i Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i uložilo prigovor na to rešenje, jer smatra da tužilaštvo koje je vodilo predistražni postupak, istragu i podiglo optužnicu treba i da je zastupa pred nadležnim sudom zbog efikasnosti postupka, kao i jer nije jasno zašto bi to radilo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal koje je, u tom trenutku, u radu imalo predmet u fazi predistražnog postupka u vezi sa finansiranjem projekta rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu - navodi se.

Međutim Komisija Visokog saveta tužilaštva je, kako je naveden9, prigovor odbila.

- Što se tiče pominjanja predmeta u javnosti poznatog kao "zvučni top", podsećamo da je 13. septembra VJT u Beogradu na svojoj internet stranici objavilo kompletnu analizu svih relevantnih događaja, podataka, činjenica i dokaza koji se tiču navodne upotrebe tzv. „zvučnog topa“, na neprijavljenom javnom okupljanju građana 15. marta 2025. godine u Beogradu - podseća se iz VJT u Beogradu.

Na osnovu analize koja je urađena u saradnji da drugim državnim organima, te svestranog razmatranja prikupljenih dokaza, kako se dodaje, tužilaštvo je utvrdilo da se 15. marta 2025. godine na spornom potezu od Terazija, pa duž cele ulice Kralja Milana ka trgu Slavija, dogodila panična lančana reakcija kretanja građana, čiji uzrok nije upotreba tzv. “zvučnog topa”, niti bilo kakvog sličnog uređaja.

Sve navedeno je precizno pojašnjeno kroz nekoliko segmenata obrazloženja detaljno izloženih u analizi i zaključku.

Kada je u pitanju predmet u javnosti poznat kao "Senjak", VJT u Beogradu ističe da je samostalno, profesionalno i efikasno postupalo povodom izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27", koje je dovelo do podizanja optužnice protiv šestorice okrivljenih, a koja optužnica je potvrđena odlukom Višeg suda u Beogradu.

I pored svih pritisaka javnosti i pokušaja opstrukcije istrage od strane različitih faktora, VJT u Beogradu je u ovom predmetu, kako se navodi, podiglo na dokazima zasnovanu optužnicu, a ne na insinuacijama ili bilo čijim željama.

- Pozivamo medije da o komisijskom nadzoru rada VJT u Beogradu izveštavaju profesionalno i na osnovu činjenica.

Takođe, očekujemo da će izveštaj o nadzoru biti objavljen javno u cilju transparetnog rada javnog tužilaštva i ponavljamo da VJT u Beogradu radi isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije - navodi se u saopstenju tužilaštva.