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U Velikoj Krsni kod Mladenovca sinoć je došlo do ogromnog požara u magacinu punom lešnika, na samo par metara od skladišta gde se nalazilo oko četiri tone naftnih derivata.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, vatrena stihija zahvatila je magacin u kojem se nalazilo nekoliko tona lešnika.

Vatra se približila skladištu sa čak četiri tone naftnih derivata, sekunde su delile celo naselje od eksplozije.

Požar je izbio u pomoćnom objektu jednog domaćinstva pod još nerazjašnjenim okolnostima. Meštani su prvi primetili vatrenu buktinju i dim koji se širio okolo i odmah alarmirali nadležne službe.

Na mesto nesreće u rekordnom roku stigle su vatrogasne ekipe iz Mladenovca i Sopota. Požar je uspešno stavljen pod kontrolu, a potom i u potpunosti likvidiran. Zahvaljujući reakciji spasilaca, tragedija je izbegnuta i u incidentu nema povređenih.

Na objektu i usevima pričinjena je znatna materijalna šteta. Istraga je u toku nakon čega će biti utvrđen tačan uzrok izbijanja požara.

Kurir.rs/Blic

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