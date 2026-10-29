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Trudnica Dejana Pejić (35), čije telo je nađeno 21. oktobra u Marburgu, je, prema našim informacijama, iz Bečeja, a iza sebe je ostavila troje dece iz prvog braka.

Kako saznajemo, ona se iz Bečeja, prema rečima prijatelja, preselila u Nemačku sa porodicom pre sedam, osam godina.

- U Bečeju je ostala njena rodbina, a ona je u Nemačkoj živela sa prvim suprugom, sa kojim je dobila troje dece. Oni su se razveli i nastavili odvojene živote u Nemačkoj, a deca su ostala da žive kod oca. U Bečeju su svi lepo živeli, a tamo im je sve krenulo naopako. Niko od nas ne zna ko je taj Poljak koji je uhapšen zbog njenog ubistva, niti sa kim je čekala dete. Svi smo jako potreseni njenom smrću - priča za Kurir prijateljica ubijene Dejane.

Nesrećna Dejana nađena je 21. oktobra u žbunju, iza kontejnera za reciklažu, na oko 250 metara od tržnog centra Erlenring, kod kojeg su je poslednji put snimile nadzorne kamere. Na telu je imala 19 uboda nožem, a osumnjičeni za njeno ubistvo, Marek R. (42), ubrzo je uhapšen u Poljskoj, odakle je rodom.

Dejana Pejić Foto: Facebook

Nestanak naše državljanke prijavljen je 20. oktobra, kada je poslednji put viđena u tržnom centru Erlenring u Marburgu, a sutradan ju je pronašao policajac koji je za njom tragao.

Članovi njene porodice i prijatelji oprostili su se od nje na društvenoj mreži Fejsbuk, postavljanjem crnih profilnih slika i potresnim rečima.

Na Fejsbuk profilu njenog bivšeg supruga stoje brojne Dejanine fotografije, na kojima su zabeleženi srećni trenuci života u Bečeju sa troje njenih mališana.

U poslednjem oglašavanju nemačke policije, navodi se da se trenutno čeka izručenje uhapšenog Poljaka Marek R., nakon čega će biti otkrivene nove informacije o ovom svirepom zločinu.

Za Dejanom se tragalo jedan dan Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

Podsetimo, nakon ubistva se oglasio i gradonačelnik Marburga Tomas Špis i istakao da u ovom zločinu postoji dosta nerasvetljenih okolnosti.

- Mnogi detalji su još uvek nejasni. Međutim, na osnovu trenutnih informacija, moramo pretpostaviti da je u pitanju femicid. Osumnjičeni je brzo uhapšen. Grad sada ima puno poverenje u istražne organe da reše slučaj. Naše najdublje saučešće porodici i prijateljima žrtve - izjavio je gradonačelnik Špis, prenosi hessenschau.de.

Policija traži svedoke Kriminalistička policija u Marburgu nastavila je istragu i pozvala građane koji su primetili nešto sumnjivo u području tržnog centra Erlenring da se jave istražiteljima. Policija je posebno tražila informacije od osoba koje su se kretale tim područjem između utorka, 20. oktobra, od 18 sati, i srede, 21. oktobra, do 15.15 sati. Svi koji imaju relevantne informacije mogu da se jave kriminalističkoj policiji u Marburgu na broj telefona 06421 406-0.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Dejana se u sredu sastala sa Marekom R., nakon čega ju je on, kako se sumnja, ubio sa 19 uboda nožem. Motiv zločina i tačne okolnosti pod kojima se dogodio još nisu utvrđeni.

Poslednji snimak Dejane pre ubistva Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

Osumnjičeni je, prema pisanju nemačkih medija, neposredno nakon zločina automobilom pobegao u Poljsku. Istražitelji su mu ubrzo ušli u trag, a na zahtev Tužilaštva u Marburgu nadležni osnovni sud izdao je nacionalni i evropski nalog za hapšenje zbog sumnje na ubistvo.

Prema informacijama istražitelja, Dejana je neposredno pre ubistva boravila u sigurnoj kući za žene, gde se sklonila radi zaštite od drugog bivšeg partnera. Policija je izričito naglasila da taj muškarac nije osoba koja je uhapšena zbog sumnje da je počinila ubistvo.