Ukoliko ne donesete potvrdu, primanje penzije će biti obustavljeno dok je ne donesete

Slušaj vest

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako nezvanično saznajemo, naložilo je policiji da hitno ispita navode krivičnih prijava koje su podnete protiv direktora PIO Fonda Relje Ognjanovića i njegovih saradnika u vezi sa navodnim uništavanjem službene dokumentacije u zgradi PIO fonda.

Izvor Kurira otkriva da se u krivičnim prijavama tvrdi da su članovi Asocijacija slobodnih i nezavisnih i sindikata (A.S.N.S ) "uspeli da spasu" nekoliko crnih kesa u kojima se navodno nalazi uništeni materijal, zbog čega je tužilaštvo naložilo da se pribave te kese radi obezbeđivanja dokaza, kao i da se obave informativni razgovori sa osobama koje su oduzele kese kako bi se utvrdilo šta se u njima nalazi.

- Po utvđivanju ko je pokušao da uništi dokumetaciju, policija će morati da obavi i razgovore sa tim osobama i da sazna da li je i šta je uništeno - navodi izvor Kurira i dodaje da je naložena i provera navoda iz krivične prijave A.S.N.S. gde se tvrdi da je PIO preko Pošta Srbije poslao pismo Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića svim penzionerima i korisnicima socijalne pomoći.

Pored toga, naš izvor otkriva da je isti sindikat podneo krivičnu prijavu i u vezi navodnih zloupotreba u korišćenju budžetskih sredstava od strane PIO, pa je tužilaštvo od Državne revizorske institucije zatražilo odgovore da li je DRI kontrolisala finansijske izveštaje, poslovanje i način trošenja sredstava.