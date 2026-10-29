PRVO OSNOVNO TUŽILAŠTVO
FORMIRAN PREDMET, PROVERAVAJU SE OBJAVE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Oglasilo se tužilaštvo o navodnom uništavanju dokumentacije u javnim preduzećima
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Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je povodom tekstova objavljenih na portalima, kao i snimaka sa društvenih mreža, kojima se ukazuje na uništavanje službenih isprava i spisa u prostorijama državnih organa i javnih preduzeća, formiralo predmet.
Kako se navodi u saopštenju, ovo tužilaštvo je uputilo zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije, Policijskoj upravi za Grad Beograd, Upravi kriminalističke policije – Prvom odeljenju, kojima je naloženo hitno preduzimanje uviđaja, te prikupljanje materijalnih dokaza, a sve u cilju rasvetljavanja krivičnog dela falsifikovanje službene isprave i krivičnog dela oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa
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