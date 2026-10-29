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Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, potvrdilo je da je uputilo Službi za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom dve krivične prijave podnete protiv direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, kao i NN lica zbog navodno neovlašćenog i organizovanog uništavanja službene dokumentacije u zgradi Direkcije ovog fonda.

- Zahtevom je naloženo da se izuzmu kese koje su, kako se tvrdi u prijavama, "uspeli da spasu" članovi Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata A.S.N.S, a u kojima se navodno nalazi uništeni materijal, te da se obave razgovori sa licima koja su učestvovala u oduzimanju tih kesa u vezi njhovih saznanja šta se nalazi u kesama - potvrđeno je u saopštenju tužilaštva.

PIO fond Foto: Printscreen

Takođe, kako se dodaje, nakon eventualnog utvrđivanja ko su lica koja su učestvovala u uništavanju materijala, potrebno je da se obave razgovori sa tim licima na sve okolnosti iz krivične prijave, a naročito koji materijali su uništeni, zbog čega i po čijem nalogu.

Naloženo je i da se provere navodi iz krivične prijave A.S.N.S. u delu u kojem se ukazuje da je RF PIO preko Pošta Srbije poslao pismo Predsednika Republike Srbije svim penzionerima i korisnicima socijalnih davanja u Srbiji.