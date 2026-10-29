OGLASILO SE VJT U BEOGRADU: Pokrenuta istraga o navodnom uništavanju dokumentacije u PIO fondu
- VJT u Beogradu zatražilo je od MUP-a prikupljanje obaveštenja povodom dve prijave protiv direktora RF PIO i NN lica zbog zloupotrebe položaja i navodnog uništavanja dokumentacije.
- Naloženo je izuzimanje kesa sa navodno uništenim materijalom, razgovori sa učesnicima i provera navoda o pismu predsednika Srbije penzionerima i korisnicima socijalnih davanja.
- Tužilaštvo je od DRI zatražilo i podatke o kontroli poslovanja RF PIO i trošenju javnih sredstava od 2022. godine.
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, potvrdilo je da je uputilo Službi za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom dve krivične prijave podnete protiv direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, kao i NN lica zbog navodno neovlašćenog i organizovanog uništavanja službene dokumentacije u zgradi Direkcije ovog fonda.
- Zahtevom je naloženo da se izuzmu kese koje su, kako se tvrdi u prijavama, "uspeli da spasu" članovi Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata A.S.N.S, a u kojima se navodno nalazi uništeni materijal, te da se obave razgovori sa licima koja su učestvovala u oduzimanju tih kesa u vezi njhovih saznanja šta se nalazi u kesama - potvrđeno je u saopštenju tužilaštva.
Takođe, kako se dodaje, nakon eventualnog utvrđivanja ko su lica koja su učestvovala u uništavanju materijala, potrebno je da se obave razgovori sa tim licima na sve okolnosti iz krivične prijave, a naročito koji materijali su uništeni, zbog čega i po čijem nalogu.
Naloženo je i da se provere navodi iz krivične prijave A.S.N.S. u delu u kojem se ukazuje da je RF PIO preko Pošta Srbije poslao pismo Predsednika Republike Srbije svim penzionerima i korisnicima socijalnih davanja u Srbiji.
Zatražena obaveštenja potrebno je da se tužilaštvu dostave u roku od 30 dana.
- Takođe, od Državne revizorske institucije su, pored ostalog, zatražena obaveštenja da li je kao nadležna institucija za kontrolu pravilnosti poslovanja subrekata koji se finanasiraju iz budžetskih sredstava vršila kontrolu finansijskih izveštaja, pravilnosti poslovanja i načina na koji RF PIO troši javna sredstva u periodu od 2022. godine i ukoliko jeste da dostavi izveštaj o istom - saopšteno je iz tužilaštva.