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Porodica mladog Filipa Urumovića, iz sela Klenak, već tri godine ne zna šta se sa njim dogodilo. Njegov deka Branko Jankovski kaže da se uprkos svemu nadaju da će on jednog dana ući na vrata svoje porodične kuće.

Filip je kobnog 20. novembra 2023. godine rekao baki da ide da kupi cigarete, a kasnije tog jutra ona je pronašla njegov zaključani automobil pored Starog mosta koji vodi ka Šapcu. On je tada imao 22 godine.

- Prolazi još jedna, treća godina, kako baš ništa nismo čuli o Filipu. Sve je isto kao i prethodne dve godine. Niko nam ništa nije javio. I to je ono najgore, kad nemaš ni predstavu gde ti je dete. Mi nemamo šta drugo da radimo osim da se nadamo. Svaki dan očekujemo da će doći svojoj kući, drugačije ne možemo da razmišljamo - kaže deka Branko za Kurir.

Branko Jankovski Foto: Kurir Televizija

Nakon nestanka u javnosti su kružile brojne sumnje o Filipovom nestanku, odnosno pitanja da li je skočio u Savu, da li je otet pored mosta, da li je svojevoljno negde otišao… a mesec dana, pre treće godišnjice nestanka, porodica nije dobila odgovor ni na jedno pitanje.

Prema rečima očevidaca, Filip je na dan nestanka na mostu obavio telefonski razgovor na početku mosta, a onda je sišao na nasip pored reke i tu mu se gubi svaki trag.

Majka, baka i deka nestalog momka veruju da se nije utopio, pogotovo što je staza kojom se kretao daleko od reke, već da mu se nešto dogodilo.

Šta bi to moglo biti oni nemaju nikakvu predstavu skoro tri godine, ali nisu krili nekoliko sumnjivih okolnosti vezanih za Filipov nestanak.

Jedna se tiče mladićevog druga koji se ubio četiri meseca nakon Filipovog nestanka, druga je da je policija pronašla ime tog momka među poslednjim pozivima u Filipovom telefonu, a treća je priča pojedinih svedoka da je nestali momak kobnog dana viđen na nasipu kako ulazi u neregistrovani automobil crne boje.

Filip Urumović Foto: Printscreen/Nestali Srbija

Filipov deka uvek je naglašavao da su to sve samo priče, a da prave istine o njegovom unuku još uvek nema.

Na dan nestanka Filip je kod kuće ostavio novčanik i lična dokumenta, a njegovi telefon i ključ od automobila nikada nisu nađeni, kao ni bilo koji lični predmet koji je pripadao njemu.