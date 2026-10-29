OGLASILO SE TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU: Građani prijavili iznošenje dokumentacije iz državne institucije i lokalne samouprave, nađeni papiri u džakovima
Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 29. oktobra 2026. godine povodom dobijenih dojava od strane PU Novi Sad, da je više građana u dva navrata prijavilo iznošenje dokumentacije iz određene državne institucije i organa lokalne samouprave, izdalo hitne naloge u cilju obezbeđivanja dokaza i utvrđivanja postojanja krivičnog dela oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa.
U dosadašnjem radu u jednom slučaju je locirana i obezbeđena dokumentacija koja se nalazi u više džakova, saopšteno je iz tužilaštva.
U toku je i dalje preduzimanje hitnih dokaznih radnji u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i donošenja javnotužilačke odluke, u skladu sa Zakonom i Opšte obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužioca od 29. oktobra 2026. godine, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštavana.