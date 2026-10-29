Osumnjičenom Z.S. se stavlja na teret da je u utorak u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun, sredstvom podobnim da telo teško povredi lako telesno povredio drugog, na taj način što je u dvorištu kuće u kojoj oštećeni A.D. (53) stanuje kao podstanar, došao u posetu istom kako bi se dogovorili oko novčanog dugovanja, zatim počeo da viče i galami, nakon čega ga je udario zatvorenom šakom u predelu brade, nakon čega je iz pojasa izvadio nož sa kojim se oštećenom obratio rečima "Hoćeš li sada da te zakoljem" da bi mu nakon toga vrhom noža zadao ubodnu ranu u predelu levog ramena, usled čega je kod oštećenog A.D. nastupila laka telesna povreda.