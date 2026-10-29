"HOĆEŠ LI SADA DA TE ZAKOLJEM" Vikao na podstanara (53), pa ga ubo u rame - uhapšen nasilnik (49) iz Zemuna
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju osumnjičenog Z.S. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "Laka telesna povreda".
Osumnjičenom Z.S. se stavlja na teret da je u utorak u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun, sredstvom podobnim da telo teško povredi lako telesno povredio drugog, na taj način što je u dvorištu kuće u kojoj oštećeni A.D. (53) stanuje kao podstanar, došao u posetu istom kako bi se dogovorili oko novčanog dugovanja, zatim počeo da viče i galami, nakon čega ga je udario zatvorenom šakom u predelu brade, nakon čega je iz pojasa izvadio nož sa kojim se oštećenom obratio rečima "Hoćeš li sada da te zakoljem" da bi mu nakon toga vrhom noža zadao ubodnu ranu u predelu levog ramena, usled čega je kod oštećenog A.D. nastupila laka telesna povreda.
Danas je osumnjičeni saslušan na zapisniku pred javnim tužiocem kojom prilikom nije priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.
Zbog postojanja osnovane sumnje da je Z.S. izvršio krivično delo "Laka telesna povreda", javni tužilac je podneo predlog za određivanje pritvora Trećem osnovnom sudu u Beogradu jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometao postupak uticanjem na svedoka.