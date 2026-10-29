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Saobraćajna policija u Beogradu sankcionisala je vozača koji je, pored nasilničke vožnje, učinio i više drugih prekršaja, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje.

Zbog nasilničke vožnje priveden je nadležnom sudiji, koji mu je izrekao novčanu kaznu od 140.000 dinara.

Slučaj je zabeležen na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, a postupanje saobraćajne policije još jednom podseća na važnost poštovanja saobraćajnih propisa.

Saobraćajni propisi nisu formalnost, već pravila koja čuvaju živote. Nevezivanje pojasa, korišćenje telefona za volanom i nasilnička vožnja ugrožavaju ne samo vozača već i sve ostale učesnike u saobraćaju.

Kurir.rs

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