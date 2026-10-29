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Pripadnici policije u Subotici, brzom i efikasnom akcijom uhapsili su danas I. J. (39) iz okoline Sombora ubrzo pošto je, kako se sumnja, izvršio krivično delo razbojništvo.

Uhapšeni I. J. se sumnjiči da je, uz pretnju teleskopskom palicom, od radnice jedne zlatare u centru Subotice, uzeo zlatni nakit, a potom pobegao.

Osumnjičenog je policija pronašla nedaleko od zlatare i kod njega je pronađen i ukradeni nakit.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

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