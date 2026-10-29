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Oko 18 časova, na ulici u strogom centru Beograda, na Savskom vencu, pronađen je mlađi muškarac kako nepomično leži sa teškom ubodnom ranom u predelu vrata.

Prema prvim informacijama, povređeni mladić je jedva davao znake života u trenutku kada je uočen. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i u kritičnom stanju ga hitno prevezla u Urgentni centar.

Policijske snage su na terenu i vrše uviđaj. Za sada nije poznato da li je reč o obračunu ili napadu, a policije još ne isključuje mogućnost samopovređivanja. Sve okolnosti ovog incidenta utvrdiće istraga koja je u toku.