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Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana načelniku Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, S.B, osumnjičenom za nestavestan rad u službi na koji način je budžet grada oštećen za više od 83 miliona dinara, rečeno je danas za Tanjug u tom sudu.

Kako je navedeno, pritvor mu je predložen da ne bi ometao svedoke i da ne bi ponovio krivično delo.

On je prethodno saslušan u tužilaštvo zbog sumnje da je izvršio krivično delo nesavestan rad u službi.

00:20 U borbi protiv korupcije uhapšen je S. B. (1969) iz Novog Sada Izvor: Mup Srbije

Sumnja se da je S.B, od 2020. do zaključno 2025. godine, kao načelnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, kršenjem propisa i opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora i na drugi način, očigledno nesavesno postupao u vršenju službe, i to u pogledu kontrole realizacije 126 projekata udruženja koje je finansirao Grad Novi Sad preko Gradske uprave za privredu.

Na taj način je Gradu Novom Sadu pričinjena imovinska šteta od 83.260.000,00 dinara.