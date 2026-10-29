SUMNJA SE DA JE OŠTETIO BUDŽET ZA 83 MILIONA DINARA: Određen pritvor načelniku Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada
Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana načelniku Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, S.B, osumnjičenom za nestavestan rad u službi na koji način je budžet grada oštećen za više od 83 miliona dinara, rečeno je danas za Tanjug u tom sudu.
Kako je navedeno, pritvor mu je predložen da ne bi ometao svedoke i da ne bi ponovio krivično delo.
On je prethodno saslušan u tužilaštvo zbog sumnje da je izvršio krivično delo nesavestan rad u službi.
Sumnja se da je S.B, od 2020. do zaključno 2025. godine, kao načelnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, kršenjem propisa i opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora i na drugi način, očigledno nesavesno postupao u vršenju službe, i to u pogledu kontrole realizacije 126 projekata udruženja koje je finansirao Grad Novi Sad preko Gradske uprave za privredu.
Na taj način je Gradu Novom Sadu pričinjena imovinska šteta od 83.260.000,00 dinara.
Kurir.rs/Tanjug