Hronika
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U VRANJU: Zahtevi sa oznakom "hitno" upućeni policiji - reagovati u slučaju uočenog uništavanja poslovne dokumentacije
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Više javno tužilaštvo u Vranju obavestilo je medije da u skladu sa Obaveznim upustvom Vrhovnog javnog tužilaštva, sva područna javna tuzilaštva su sa oznakom "hitno" uputila zahteve prema Policijskoj upravi u Vranju i područnim policijskim stanicima, da se preduzmu službene radnje u slučaju uočene pojave da se u nekom državnom organu, javnim ustanovama i drugim institucijama preduzimaju radnje na uništavanju poslovne dokumentacije.
"Policija je dužna da odmah o svakoj radnji obavesti dežurne tužioce, radi rukovođenja pretkrivičnim postupkom", navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Vranju.
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