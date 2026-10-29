Više javno tužilaštvo u Vranju obavestilo je medije da u skladu sa Obaveznim upustvom Vrhovnog javnog tužilaštva, sva područna javna tuzilaštva su sa oznakom "hitno" uputila zahteve prema Policijskoj upravi u Vranju i područnim policijskim stanicima, da se preduzmu službene radnje u slučaju uočene pojave da se u nekom državnom organu, javnim ustanovama i drugim institucijama preduzimaju radnje na uništavanju poslovne dokumentacije.