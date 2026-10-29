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Više javno tužilaštvo u Vranju obavestilo je medije da  u skladu sa Obaveznim upustvom Vrhovnog javnog tužilaštva, sva područna javna tuzilaštva su sa oznakom "hitno" uputila zahteve prema Policijskoj upravi u Vranju i područnim policijskim stanicima, da se preduzmu službene radnje u slučaju uočene pojave da se u nekom državnom organu, javnim ustanovama i drugim institucijama preduzimaju radnje na uništavanju poslovne dokumentacije.

"Policija je dužna da odmah o svakoj radnji obavesti dežurne tužioce, radi rukovođenja pretkrivičnim postupkom", navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Vranju.

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