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Državljanin Kirgistana K. K. (39) primljen je u beogradski Urgentni centar sa teškim telesnim povredama opasnim po život, nakon što je nožem uboden direktno u vrat.

Povređeni muškarac se nalazi u kritičnom stanju, a lekari mu se trenutno bore za život.

Incident se dogodio u jednoj kući u Prilepskoj ulici u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, K. K. je u objektu boravio sa još trojicom poznanika, gde su konzumirali alkohol. Situacija je eskalirala kada je jedan od prisutnih muškaraca primetio da mu nedostaje novčanik.

- Najpre je došlo do žučne verbalne rasprave. Vlasnik novčanika počeo je da vređa ostale i da ih direktno optužuje za krađu. Svađa je ubrzo prerasla u fizički obračun i opšti metež, tokom kog je jedan od muškaraca dohvatio kuhinjski nož i zario ga K. K. pravo u vrat - navodi izvor upućen u istragu.

Povređeni krvav istčao na ulicu i srušio se na trotoar

Teško povređeni tridesetdevetogodišnjak je, u strahu za sopstveni život i obilno krvareći, uspeo da istrči iz kuće na ulicu, gde se ubrzo srušio na trotoar. Slučajni prolaznici koji su zatekli jeziv prizor odmah su alarmirali Hitnu pomoć i policiju.

Ekipa Hitne pomoći transportovala je povređenog u Urgentni centar. Zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, pripadnici policije još uvek nisu uspeli da obave razgovor sa ranjenim stranim državljaninom.

O celom događaju obavešteno je nadležno javno tužilaštvo, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti napada, utvrđivanju uloge svih prisutnih i privođenju napadača.