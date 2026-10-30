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Jedan policajac povređen je juče oko 15.30 sati u saobraćajnoj nesreći u Leskovcu, na uglu ulica Kralja Petra Prvog i Mlinske, kada su se sudarili policijski motocikl i automobil marke BMW.

U ovoj nezgodi telesne povrede zadobio je policijski službenik koji je upravljao motociklom, potvrđeno je u Policijskoj upravi Leskovac.

Ekipa Hitne pomoći prevezla je povređenog policajca u Urgentni centar u Leskovcu, a prema nezvaničnim informacijama, najverovatnije su u pitanju lakše telesne povrede.

Pokrenuta je istraga koja će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.

(Jugmedia)

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