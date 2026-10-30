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Pripadnici beogradske policije rasvetlili su stravičan krvavi obračun koji se juče odigrao u kući u Prilepskoj ulici u Beogradu i uhapsili pedesetogodišnjeg državljanina Azerbejdžana zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje.

Kako se saznaje, jezivom incidentu prethodilo je druženje četvorice stranih državljana. Oni su tokom jučerašnjeg dana sedeli u iznajmljenoj kući i konzumirali alkohol, a situacija se potpuno otela kontroli kada je jedan od prisutnih shvatio da mu nema novčanika sa novcem i dokumentima.

- U sekundi je nastao potpuni haos. Krenule su teške reči, uvrede i direktne optužbe za krađu. Niko nije hteo da prizna gde su pare, tenzija je rasla iz minuta u minut, a pijani muškarci su ubrzo prešli sa verbalnog sukoba na fizički obračun. U opštoj tuči, jurnjavi po sobi i lomu, uhapšeni Azerbejdžanac je iz kuhinje dohvatio veliki kuhinjski nož i bez oklevanja ga zario pravo u vrat nesrećnom muškarcu - otkriva dobro obavešten izvor.

Foto: T.s.

Teško ranjeni tridesetdevetogodišnji Kirgistanac, držeći se rukama za prerezanu ranu i obilno krvareći, u stanju potpunog šoka i straha za život uspeo je da otvori vrata kuće i istrči napolje. Međutim, nakon svega nekoliko koraka po ulici, izgubio je svest i srušio se na pločnik u lokvi krvi.

Uznemireni prolaznici i komšije koji su svedočili stravičnoj sceni odmah su pozvali Hitnu pomoć i policiju. Dežurna ekipa lekara stigla je u rekordnom roku, zbrinula povređenog na licu mesta i transportovala ga na Odeljenje reanimacije beogradskog Urgentnog centra.

Operativci beogradske policije su paralelno sa pružanjem pomoći žrtvi blokirali lokaciju i ubrzo locirali i stavili lisice na ruke pedesetogodišnjem napadaču iz Azerbejdžana.

Istraga je u toku, pronađeno oružje je poslato na veštačenje, a privedeni muškarac će se pred zamenikom javnog tužioca braniti od optužbi za pokušaj teškog ubistva.