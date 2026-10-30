Slušaj vest

Nakon višemesečne istrage i dve vraćene optužnice na dopunu, proces zvanično ulazi u sudnicu po trećoj, izmenjenoj verziji optužnog akta Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.

Ispred sudske zgrade u Negotinu nalazi se novinarka Kurir televizije Slađana Nedeljković, koja ukazuje na to da je od kobnog dana prošlo dosta vremena i da se na ročištu očekuje i dolazak porodice nestale devojčice

- Dve i po godine je prošlo od tog 26. marta 2024. godine, kada se svaki trag gubi dvogodišnjoj Danki Ilić. Kako smo uspeli da saznamo, danas je početak pripremnog ročišta i očekuje se da će i oštećeni, tačnije roditelji devojčice, doći na današnje pripremno ročište. Mislim pre svega na Dankine roditelje, ali pored njih, ročištu će prisustvovati i dvojica okrivljenih, tačnije Dejan Dragijević i Srđan Janković - istakla je Nedeljković.

Slađa Nedeljković Foto: Kurir Televizija

Izmenjena optužnica i izjašnjavanje o krivici

Za razliku od prethodnih verzija koje je tužilaštvo slalo na doradu, novi optužni predlog donosi promenu u krugu optuženih lica, a fokus današnjeg zasedanja biće na prvom zvaničnom izjašnjavanju dvojice radnika borskog "Vodovoda".

Govoreći o pravnim izmenama u samom spisu i onome što sledi iza zatvorenih vrata sudnice, naša reporterka prenosi detalje o statusu ostalih članova porodice i navodima optužnice.

03:26 Počinje rasplet najveće misterije u Srbiji: Posle dve vraćene optužnice i potrage bez odgovora, ubice male Danke pred sudijom Izvor: Kurir televizija

- Kako smo uspeli da saznamo, na toj optužnici neće biti, kao u prve dve, otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, kome se tada na teret stavljalo saučesništvo u ubistvu devojčice. A napomenula bih da se danas očekuje i to da će okrivljeni jasno i glasno reći da li su krivi ili ne za krivično delo teško ubistvo koje im se stavlja na teret. Napomenula bih da se, prema optužnici, Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću na teret stavlja to da su tog kritičnog dana, 26. marta 2024. godine, u Banjskom polju udarili svojim službenim automobilom JKP "Vodovod Bor" dvogodišnju devojčicu, a da su potom njeno beživotno telo stavili u zadnji deo automobila i potom odvezli na deponiju.

U ranijim fazama postupka sumnjalo se i da su optuženi, zajedno sa Dejanovim ocem Radoslavom i sada pokojnim bratom Daliborom Dragijevićem, naknadno premestili telo sa deponije na drugu, do danas nepoznatu lokaciju.

Proces iza zatvorenih vrata i misterija koja traje

Činjenica da potraga za telom deteta nikada nije dala rezultate i dalje otvara brojna pitanja i polarizuje javnost, dok sam početak suđenja prate stroge mere i isključenje javnosti propisano za ovu fazu krivičnog postupka.

- Ono što budi misteriju u čitavom ovom slučaju jeste i to što se još uvek nije pronašlo telo devojčice, i javnost je podeljena na one koji smatraju da je devojčica samo nestala, i na one koji veruju da je ubijena, kako i stoji u optužnici. Naravno, mi ćemo nastaviti da pratimo ovde situaciju ispred Višeg suda u Negotinu, s obzirom na to da je pripremno ročište zatvoreno za javnost, i sa najnovijim informacijama uključićemo se u neku od narednih informativnih emisija - objasnila je Nedeljković.

Kompletan izveštaj i nove detalje sa pripremnog ročišta gledaoci će moći da prate večeras od 19 časova u emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: