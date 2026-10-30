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Srđan Janković i Dejan Dragijević, okrivljeni za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, dovedeni su iz pritvora u Viši sud u Negotinu, gde se održava suđenje. Njihov dolazak bio je pod jakim obezbeđenjem, a iz marice su izvedeni jedan za drugim, sa lisicama na rukama.

- Okrivljeni su dovezeni maricom tik pre početka pripremnog ročišta, a prilikom izlaska iz vozila na rukama su imali lisice. U njihovoj pratnji bili su pripadnici zatvorske straže i policije, koji su ih potom sproveli do zadnjeg ulaza u zgradu suda. Sve je proteklo uz pojačane mere obezbeđenja - objašnjava izvor.

Foto: Ilija Ilić

Foto: Ilija Ilić

Foto: Ilija Ilić

Foto: Ilija Ilić

Reporteri Kurira nalaze se trenutno ispred Višeg suda u Negotinu gde uživo prate dolazak optuženih.

- Marica je praktično dovezena do samog ulaza, svega metar od vrata, kako bi ih što pre uveli u zgradu. Obojica su imala lisice na rukama, a sprovedeni su u pratnji stražara i policije. Gledali su u zemlju i trudili se da što pre prođu, kako ne bi bili snimljeni - navodi izvor.

Stigli roditelji Danke Ilić

Roditelji dvogodišnje Danke Ilić stigli su u Viši sud u Negotinu mnogo pre ostalih učesnika suđenja, nastojeći da izbegnu susret sa novinarskim ekipama, kao i objektive foto-reportera. Kako navodi izvor, želeli su da u sud uđu neopaženo i bez dodatne pažnje javnosti.

- Roditelji su stigli ranije, nisu želeli da ih javnost vidi niti da budu fotografisani prilikom dolaska u sud. Očigledno im je važno da izbegnu medijsku pažnju - navodi izvor.

Oglasio se otac devojčice

Inače, otac Danke Ilić rekao je jutros za Kurir da iako su ranije objasnili da će govoriti za medije kada suđenje počne, danas ipak ne žele da se oglašavaju.

- Dolazimo na suđenje supruga i ja, ali ne želimo da komentarišemo ništa - rekao je kratko Miloš za Kurir.

Podsetimo, u Višem sudu u Negotinu danas počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju.

Današnje pripremno ročište zatvoreno je za javnost, a na njemu se tužilaštvo i odbrana izjašnjavaju o dokazima i svedocima. Prvi put u sudnici, oči u oči sa optuženima, suočiće se i roditelji devojčice, Miloš i Ivana Ilić.

1/6 Vidi galeriju Suđenje za ubistvo Danke Ilić Foto: Ilija Ilić

Optužnicu je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru i optuženima preti kazna doživotnog zatvora.

Prema optužnici, optuženi su 26. marta 2024. godine službenim vozilom borskog „Vodovoda“ udarili devojčicu u Banjskom Polju, uneli je u auto i usmrtili, a potom telo ostavili na deponiji. Telo devojčice do danas nije pronađeno.

Dragijević i Janković su nakon hapšenja priznali krivicu, ali su je kasnije u potpunosti negirali.