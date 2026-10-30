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Dok Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) ispituje napad na Ambasadu Izraela u Beogradu kao teoristički napad, u javnosti se pojavljuju brojni detalji o životu osumnjičenog Darija Nikolića iz Šapca, koji je neutralisan u noći između utorka i srede kada je na žandarma, koji je čuvao ambasadu, krenuo sa dva noža. Njegovi poznanici i rođaci tvrde da ništa nije ukazivalo na to da će počiniti napad i da je kao dete kršten, odnosno da je pravoslavac, kao i da je na dan nestanka trebalo da slavi Svetu Petku sa majkom i očuhom.

Darijeva prabaka izjavila je da se kao porodica ograđuju od terorizma i njegovog postupka.

- Vrbovali su ga u Nemačkoj dok je bio kod oca, ako je to tako kao što kažu. Dario je bio mirno i povučeno dete. Naivan je bio. On nije znao da se snalazi ni u Šapcu, a kamoli u Beogradu. Neko je morao da ga usmerava i navodi - rekla je njegova prabaka za Republiku.

Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, Darijeva porodica, po majčinoj liniji, 27. oktobra obeležavala je Svetu Petku, a očekivalo se da mladić dođe na slavlje, prenosi Alo!.

Uviđaj kod ambasade Izraela Foto: screenshot MUP Srbije

Njegov izostanak u početku nije ukazivao na ono što će se dogoditi tokom noći. Porodica je pokušavala da stupi u kontakt sa njim, a nakon što se nije javljao, počela je da traži pomoć.

Jedan od poslednjih razgovora porodice i njega bio je kada je mladić porodici rekao da ide na šišanje u Šabac.

Istražitelji sada pokušavaju da rekonstruišu njegovo kretanje tokom poslednjih sati pre napada, kao i da utvrde s kim je komunicirao i gde je boravio.

Posebno se proveravaju informacije da je prethodno viđen u jednom tržnom centru na Karaburmi, kao i da je eventualno svraćao u privatnu kuću u Borči. Zasad nije potvrđeno da su ta mesta povezana sa pripremom terorističkog akta.

Darijevi majka i očuh spremaju pravoslavnu sahranu.

1/9 Vidi galeriju Uviđaj kod Ambasade Izraela nakon terorističkog napada Foto: screenshot MUP Srbije

- Bilo je reči da je dečak primio islam, ali srodnici kažu da to nije tačno. Kršten je u obližnjem manastiru Radovašnica. Roditeljima je namera da Darija sahrane po pravoslavnom običaju. Za njih nema utehe ni zbog onog što je Dario učinio, ni zbog njegovog stradanja - kaže za Novosti poznanik porodice.

Neki od mlađih komšija kažu da su znali Darija odranije, ali da je od juna, kad se vratio iz Nemačke, pošto je proteran, bio, u najmanju ruku, čudan. Nije se, kažu, ponašao ni drsko ni bezobzirno, ali je nekako, narodski rečeno, bio "kao da je pao sa Marsa".

Prvi napad na ambasadu Izraela Gotovo isti scenario dogodio se 29. juna 2024. godine, kada je Miloš Žujović, koji je nakon prelaska u islam koristio ime Salahudin, izveo napad samostrelom i teško ranio policajca. Tog dana Žujović je prišao ambasadi Izraela i samostrelom ispalio strelu u pripadnika Žandarmerije, pogodivši ga u vrat. Iako teško ranjen, policajac je uspeo da reaguje, dok su nadležni događaj okarakterisali kao teroristički napad.

Jedan od pravaca istrage odnosi se na moguće veze napadača sa radikalnim islamistima sa Kosova i Metohije. Proveravaju se i navodi da je bio simpatizer Senada Ramovića Bećana, osuđivanog zbog terorizma, koji je 2024. godine ubijen u sukobu sa policijom kod Novog Pazara. Ramović je ranije bio stanodavac Miloša Žujovića, koji je iste godine samostrelom napao žandarma ispred Ambasade Izraela. Neposredna povezanost Darija Nikolića s ovim osobama nije potvrđena.

JTOK se juče oglasilo saopštenjem i najavilo istragu.

Dario Nikolić Foto: Facebbok/Šabac reporter

- Povodom terorističkog akta koji se dogodio ispred Ambasade Izraela, dana 28. oktobra 2026. godine, oko 01.30 časova, izvršenog od strane N.N. muškog lica prema pripadniku Žandarmerije MUP-a Republike Srbije, a koji se prema preliminarno dobijenim informacijama može okarakterisati kao teroristički napad, u kome je navedeni policijski službenik iz službenog vatrenog oružja lišio života napadača, mlađe muško lice, obaveštavamo javnost da je javni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, nakon obaveštenja o događaju, u prisustvu dežurnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, od koga je preuzeo rukovođenje uviđajem i uviđajne ekipe MUP RS, obavio uviđaj lista mesta, nakon čega je naložio niz operativnih mera i radnji radi utvrđivanja identiteta napadača, razloga, motiva i načina izvršenog napada, te eventualne povezanosti napadača sa terorističkim organizacijama ili pojedincima na planu terorističkog delovanja - navodi se u saopštenju JTOK.

1/10 Vidi galeriju Jutro nakon terorističkog napada na Ambasadu Izraela Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, sumnja se da je Dario Nikolić iz Bele Reke kod Šapca, u sredu 15 minuta nakon ponoći uzvikujući "Alahu akbar", noževima nasrnuo na žandarma koji je obezbeđivao izraelsku ambasadu u Beogradu, koji ga je u samoodbrani neutralisao.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić okarakterisao je događaj kao teroristički napad i saopštio da je nivo bezbednosne pretnje od terorizma podignut na najviši stepen. Najavljeno je i pojačano prisustvo policije na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja.