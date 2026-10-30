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Suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, održava se u Višem sudu u Negotinu, nakon što je Apelacioni sud doneo odluku da se postupak izmesti iz Zaječara.

Razlog za premeštanje suđenja jeste potreba da se formira potpuno novo sudsko veće, čiji članovi nisu učestvovali u dosadašnjem postupku niti su bili prisutni tokom ispitivanja Dragijevića i Jankovića.

Cilj je da se obezbedi da sve odluke, uključujući zakazivanje pripremnog ročišta i dalji tok suđenja, donosi veće koje ranije nije bilo uključeno u predmet.

Zašto je suđenje u Negotinu?

Voditeljka Kurira Slađana Nedeljković objasnila je u emisiji početkom septembra zbog čega je Apelacioni sud doneo odluku da se suđenje za ubistvo dvogodišnje Danke održi u Negotinu.

- Potrebno je da novo sudsko veće bude sačinjeno kako bi se sve odluke, dalji tok postupka, ali i pripremno ročište zakazali u gradu gde ne postoji ponovljeni sudija ili neko ko je bio prisutan tokom ispitivanja Dragijevića i Jankovića.

Međutim, iz Višeg suda u Zaječaru napomenuli su da i dalje žele da imaju ingereniciju u predmetu, kao i tužilačku ulogu jer su tu od početka istrage i prolongiranja pripremnog ročište. Slučaj će zasigurno dobiti novo parče slagalice koje će nam skrenuti pažnju na to šta se dogodilo kobnog marta 2024. kada se devojčici izugbio svaki trag - rekla je Nedeljkovićeva.

Pripremno ročište zatvoreno za javnost

Pripremno ročište zakazano je za 10.30 sati i zatvoreno je za javnost. U sud bi trebalo da budu dovedeni optuženi Dragijević i Janković, koji se od hapšenja nalaze u pritvoru. Prisustvovaće i njihovi advokati, kao i punomoćnik oštećenih, odnosno porodice ubijene devojčice.

Stranke u postupku će imati uvodna izlaganja, nakon čega će biti zakazan glavni pretres.

Iako će se suđenje održavati u Negotinu, Viši sud u Zaječaru ostaje povezan sa slučajem, s obzirom na to da su u toj instituciji od početka vođeni postupci u vezi sa istragom i pripremom suđenja.

1/4 Vidi galeriju Danka Ilić Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Printscreen/TikTok, Kurir Televizija

Optuženima preti doživotni zatvor

Dragijević i Janković optuženi su za teško ubistvo u saizvršilaštvu, a tužilaštvo je predložilo da budu osuđeni na kazne doživotnog zatvora.

Optužnica je podignuta nakon dopune istrage koju je sprovelo Više javno tužilaštvo u Zaječaru. Do dopune je došlo po nalogu Apelacionog suda u Nišu, koji je dva puta vraćao rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru. Prilikom drugog vraćanja naloženo je da odluku donese potpuno novo sudsko veće Višeg suda u Negotinu.

U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda postupak protiv njega obustavljen.

1/24 Vidi galeriju Iz istrage o ubistvu Danke Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Facebook, Nemanja Nikolić

Sumnja se da su devojčicu udarili službenim automobilom

Prema sumnjama iz istrage, Dejan Dragijević i Srđan Janković su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", u kojem su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, a zatim je stavili u vozilo.

Sumnja se da su njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo Danke Ilić nikada nije pronađeno.

Radoslav Dragijević sumnjiči se da je sinu Dejanu pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

I dalje ostaju brojna pitanja o tome šta se dogodilo kobnog dana u martu 2024. godine, a jedno od najvažnijih jeste gde se nalazi telo dvogodišnje Danke.

Hronologija slučaja koji je potresao Srbiju

26. mart 2024. - Danka Ilić nestaje sa zapuštenog imanja u Banjskom Polju gde je došla sa majkom i bratom. Istog dana prvi put u Srbiji aktiviran je sistem "Pronađi me".

4. april - Policija hapsi radnike borskog "Vodovoda" Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića pod sumnjom da su ubili devojčicu i sakrili telo.

6. april - Uhapšeni su Radoslav i Dalibor Dragijević, otac i brat osumnjičenog Dejana, zbog sumnje da su pomagali u premeštanju tela.

7. april - Dalibor Dragijević umire u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom policijskog zadržavanja. Istog dana otac Radoslav na saslušanju se brani ćutanjem.

16. april - Saslušana Svetlana Dragijević, majka osumnjičenog Dejana, koja je iskoristila zakonsko pravo da ne svedoči kao privilegovani svedok.

17. april - Pred osumnjičenima u tužilaštvu iskaze daju roditelji devojčice, Ivana i Miloš Ilić.

15. maj - Preminula majka Dejana Dragijevića, Svetlana.

29. maj - Radoslav Dragijević pušten iz pritvora da se brani sa slobode.

4. jun - Srđan Janković na ponovnom saslušanju u tužilaštvu negira izvršenje zločina.

11. jul - Dejan Dragijević takođe menja iskaz, tvrdeći da devojčicu nije ni video i da nije kriv za njenu smrt.