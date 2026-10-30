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Roditelji dvogodišnje Danke Ilić, Miloš i Ivana Ilić, stigli su jutros u Viši sud u Negotinu, mnogo pre ostalih učesnika suđenja, nastojeći da izbegnu susret sa novinarskim ekipama, kao i objektive foto-reportera. Kako navodi naš izvor, želeli su da u sud uđu neopaženo i bez dodatne pažnje javnosti.

Ivana i Miloš Ilić Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, u Višem sudu u Negotinu danas počinje suđenje Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću, koji se optužnicom terete da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora, ubili Danku Ilić.

- Dankini roditelji su stigli ranije u zgradu negotinskog suda, nisu želeli da ih javnost vidi niti da budu fotografisani prilikom dolaska u sud. Očigledno im je važno da izbegnu medijsku pažnju - navodi izvor.

1/7 Vidi galeriju Počelo suđenje za ubistvo Danke Ilić Foto: Ilija Ilić

Inače, otac Danke Ilić Miloš, rekao je jutros u telefonskomr azgovoru za Kurir, da iako su ranije objasnili da će govoriti za medije kada suđenje počne, danas ipak ne žele da se oglašavaju.

- Dolazimo na suđenje supruga i ja, ali ne želimo da komentarišemo ništa - rekao je kratko Miloš za Kurir pred početak suženja.

Optuženi Dejan Dragijević i Srđan Janković malo pre početka suđenje maricom su iz pritvora u Zaječaru dovezeni u negotinski Viši sud.

Danka Ilić Foto: MUP Srbije

Inače, današnje pripremno ročište zatvoreno je za javnost, a na njemu će se tužilaštvo i odbrana izjašnjavati o dokazima i svedocima. U sudnici će se oči u oči sa optuženima suočiti se i roditelji devojčice, Miloš i Ivana Ilić.

Optužnicu je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru i optuženima preti kazna doživotnog zatvora.