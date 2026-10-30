DANKIN OTAC PRED POČETAK SUĐENJA PORUČIO SAMO JEDNO: Miloš i Ivana Ilić stigli u Viši sud u Negotinu, uspeli da izbegnu novinarske ekipe
- Miloš i Ivana Ilić stigli su rano u Viši sud u Negotinu i pokušali da izbegnu novinare i foto-reportere.
- Danas počinje suđenje Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću, optuženima za ubistvo Danke Ilić 26. marta 2024. u Banjskom polju kod Bora.
Roditelji dvogodišnje Danke Ilić, Miloš i Ivana Ilić, stigli su jutros u Viši sud u Negotinu, mnogo pre ostalih učesnika suđenja, nastojeći da izbegnu susret sa novinarskim ekipama, kao i objektive foto-reportera. Kako navodi naš izvor, želeli su da u sud uđu neopaženo i bez dodatne pažnje javnosti.
Podsetimo, u Višem sudu u Negotinu danas počinje suđenje Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću, koji se optužnicom terete da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora, ubili Danku Ilić.
- Dankini roditelji su stigli ranije u zgradu negotinskog suda, nisu želeli da ih javnost vidi niti da budu fotografisani prilikom dolaska u sud. Očigledno im je važno da izbegnu medijsku pažnju - navodi izvor.
Inače, otac Danke Ilić Miloš, rekao je jutros u telefonskomr azgovoru za Kurir, da iako su ranije objasnili da će govoriti za medije kada suđenje počne, danas ipak ne žele da se oglašavaju.
- Dolazimo na suđenje supruga i ja, ali ne želimo da komentarišemo ništa - rekao je kratko Miloš za Kurir pred početak suženja.
Optuženi Dejan Dragijević i Srđan Janković malo pre početka suđenje maricom su iz pritvora u Zaječaru dovezeni u negotinski Viši sud.
Inače, današnje pripremno ročište zatvoreno je za javnost, a na njemu će se tužilaštvo i odbrana izjašnjavati o dokazima i svedocima. U sudnici će se oči u oči sa optuženima suočiti se i roditelji devojčice, Miloš i Ivana Ilić.
Optužnicu je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru i optuženima preti kazna doživotnog zatvora.
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