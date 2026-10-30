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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da, imajući u vidu kontinuirani pritisak dela javnosti na rad i postupanje tog tužilaštva, nadzor Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva koja se u medijima predstavlja kao "inkvizicija", te pozive na ostavke i razrešenja rukovodilaca ovog tužilaštva zbog navodno "lojalističkog postupanja", mora da ukaže i da podseti javnost, kao i sve aktere društvenog i političkog života da je reč o "najvećem i najefikasnijem tužilaštvu u državi sa najvećim brojem predmeta".

- Više javno tužilaštvo u Beogradu je najveće i najefikasnije javno tužilaštvo u državi, sa najvećim brojem predmeta u radu i to za najteža krivična dela opšteg kriminala, koruptivna krivična dela, maloletničkog kriminala, visokotehnološkog kriminala, a bavi se i koordinacijom rodno zasnovanog nasilja i međunarodnom saradnjom u konkretnim predmetima - navodi se u saopštenju i dodaje da je VJT u Beogradu "najtrasparetnije javno tužilaštvo u Republici Srbiji koje redovno obaveštava javnost o svojim aktivnostima putem saopštenja za javnost i odgovora na pitanja medija, u meri u kojoj je to moguće, imajući u vidu tajnost predistražnih postupaka i istraga".

Palata Pravde Foto: Ilija Ilić

- Kada je u pitanju postupanje glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića koji je od stupanja na funkciju izložen napadima dela javnosti, te političara i pojedinih kolega, podsećamo da su u vreme njegovog mandata, počev od 1. januara 2022. godine pokrenute istrage i podignute optužnice u nekim od najkompleksinih predmeta iz oblasti korupcije.

Za primer navodimo predmete koji su u medijima poznati kao "EPS - Bauwesen", gradski sekretar za legalizaciju Nemanja S., bivši direktor EPS Milorad G., Aleksandar P., tročlana komisija za kontrolu radova - nadstrešnica i mnogi drugi u javnosti manje zastupljeni predmeti protiv nosilaca javnih funkcija, policijskih službenika, vojnih lica ili odgovornih lica koja se dovode u vezu sa prethodnom vlašću - saopšteno je.

Postupanje u ovim predmetima VJT u Beogradu se, kako se dodaje, nikako ne može opredeliti kao "lojalističko", već isključivo u skladu sa zakonskim propisima i prikupljenim dokazima.

U pomenutim predmetima, paralelno sa pokretanjem krivičnog postupka, podseća se, pokretane su i finansijske istrage protiv okrivljenih, koje su rezultirale privremenim oduzimanjem više miliona evra, desetina miliona dinara, više od sedam stotina nekretnina, među kojima su stambeno-poslovne zgrade, stanovi, zemljišta, gradsko-građevinsko zemljište, šume i poslovni prostori, kao i više desetina vozila, mahom luksuznih automobila, zlatnih poluga i drugih dragocenosti.

1/4 Vidi galeriju "OD SMRTI MOJE SOFIJE JA SAM SAMO MRTAV ČOVEK KOJI HODA" Potresno svedočenje majke devojčice ubijene u "OŠ Vladislav Ribnikar"! Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

- Takođe, podsećamo na veliko profesionalno angažovanje glavnog javnog tužioca u predmetu "Ribnikar" gde je zajedno sa dvojicom postupajućih tužilaca pred sudom zastupao optužnicu, koja je rezultirala maksimalnim kaznama za Miljanu i Vladimira Kecmanović, roditelje 13-godišnjeg deteta koje je 3. maja 2023. godine lišilo života devetoro dece i školskog čuvara u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar", a teško ranilo još petoro dece i nastavnicu istorije. Ne sme se zaboraviti ni samostalno, profesionalno i efikasno postupanje ovog tužilaštva u slučaju izvršenja krivičnog dela teškog ubistva na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27", koje je dovelo do podizanja optužnice protiv šestorice okrivljenih, a koja optužnica je potvrđena odlukom Višeg suda u Beogradu - podsećaju iz ovog tužilaštva.

I pored svih pritisaka javnosti i pokušaja opstrukcije istrage od strane različitih faktora, VJT u Beogradu je, kako se navodi, podiglo na dokazima zasnovanu optužnicu, a ne na insinuacijama ili bilo čijim željama.

- Što se tiče predmeta pokrenutih u poslednje dve godine u vezi sa blokadama, VJT u Beogradu ističe da je sve postupke vodilo isključivo u skladu sa zakonom - sva lica koja su izvršila krivična dela procesuirana su u skladu sa zakonom i prikupljenim dokazima. Napad na studente i druge građane okupljene ispred Fakulteta dramskih umetnosti u novembru 2024. godine rezultirao je optužnim aktima i priznanjem okrivljenih da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, te osuđujućim presudama Višeg suda u Beogradu - dodaje se.

Nasilničko ponašanje jednog građanina prema studentu na skupu ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu takođe je, piše u saopštenju, procesuirano od strane VJT u Beogradu i okončano osuđujućom presudom.

Procesuirani su u skladu sa zakonom opredeljenoj kvalifikaciji krivičnog dela i datim dokazima i svi drugi slučajevi u kojima je usled blokade saobraćaja od strane studenata i drugih građana dolazilo do izvršenja krivičnih dela usled probijanja blokade nasilničkom vožnjom, navodi se.

- Među njima su i slučavevi u javnosti poznati kao “Ruzveltova”, “Filharmonija”, “Jurija Gagarina”, “Pravni fakultet”, Palmotićeva. Desetak građana, među kojima su pojedini bili studenti, u proteklom periodu su procesuirani isključivo kada su se u njihovim radnjama, u skladu sa prikupljenim dokazima, stekli elementi izvršenja nekog od krivičnih dela protiv ustavnog uređenja ili drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti. Niko nije procesuiran, a da za tako nešto nije bilo dokaza i zbog toga VJT u Beogradu odlučno odbacuje sve tvrdnje koje se iznose u javnosti od strane pojedinaca ili neformalnih grupa koje se temelje na njihovim političkim preferencijama, a ne na pravu i na zakonu - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Zaplena droge na Čukarici Foto: MUP Srbije

Pored navedenog, jedna od ključnih uloga VJT u Beogradu, kako se dodaje, jeste borba protiv kriminala u njegovom klasičnom obliku.

- U tom smislu VJT u Beogradu može da se pohvali da je samo u toku 2025. godine procesuiralo okrivljene za ukupno 2,7 tona različitih vrsta opojnih droga, a od početka ove godine za oko 1,5 tona. Podsećamo i da je istraga Javnog tužilaštva za organizovani kriminal poznata u javnosti kao “Konjuh”, rezultat prethodno pokrenute istrage pred VJT u Beogradu u avgustu prošle godine, kada je od dvojice okrivljenih na periferiji Beograda zaplenjeno skoro 2 tone opojne droge kanabis - podsećaju iz tužilaštva.

Takođe, kako ističu, sva krivična dela ubistva, teška ubistva, računajući i pokušaje i pripremne radnje, izvršena od početka ove godine do danas na teritoriji Beograda – rasvetljena su i rešena, u smislu identifikovanja i procesuiranja osumnjičenih, zahvaljujući efikasnoj i koordiniranoj saradnji javnih tužilaca ovog tužilaštva sa pripadnicima MUP RS i bezbednosnih službi.

Veći deo ubistava i teških ubistava, kao i pokušaja izvršenja ovih krivičnih dela, za koja su procesuirani kako punoletni tako i maloletni učinioci, tiču se mahom obračuna u kriminogenim sredinama, ali su i rezultat problematičnih porodičnih odnosa ili su inspirisana imovinskim motivima.

1/3 Vidi galeriju Rezultati rada VJT u Beogradu Foto: Printscreen

U ovom saopštenju za javnost VJT u Beogradu se osvrnulo, kako se navodi, samo na "nekoliko krivičnih dela koja su uvek u fokusu javnosti, ali se njegov rad tu ne završava".

Kako se dodaje, ovo tužilaštvo postupa i u velikom broju krivičnih dela koja se tiču nelegalnog nošenja ili držanja oružja u većoj količini, upotrebe eksplozivnih sredstava, silovanja, otmica, trgovine ljudima i drugih teških krivičnih dela.

- Javno tužilaštvo mora da se drži slova Ustava i zakona, zbog čega je dužno da postupa uvek kada postoje osnovi sumnje na izvršenje krivičnog dela, a ne selektivno u odnosu na dnevno politička i / ili društvena dešavanja. Zbog toga podsećamo javnost i sve društvene i političke aktere da član 2 Zakona o javnom tužilaštvu propisuje: "Javno tužilaštvo je jedinstven i samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i vrši druge nadležnosti kojima se štiti javni interes određen zakonom" - navodi se u saopštenju i dodaje da je istim članom u drugom stavu propisano da "Javno tužilaštvo vrši svoje nadležnosti na osnovu Ustava, potvrđenog međunarodnog ugovora, zakona, opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava i drugog opšteg akta, donetog u skladu sa zakonom".