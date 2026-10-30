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Uprava Okružnog zatvora u Zaječaru donirala je slatkiše i ručno izrađene predmete osuđenih lica za 534 korisnika Crvenog krsta u tom gradu i okolnim selima, među kojima je i 160 dece.

U pitanju je humanitarna akcija Crvenog krsta u okviru koje se deci korisnicima Narodne kuhinje obezbeđuju garderoba, obuća, školski pribor, igračke i druge neophodne stvari koje treba da olakšaju njihov život.

1/5 Vidi galeriju Okružni zatvor u Zaječaru u humanitarnoj akciji Foto: UIKS

Uprava se priključila akciji doniranja pošto je i prošle godine učestvovala na humanitarnoj izložbi na kojoj su prodate umetničke slike i gipsane vaze koje su izradili osuđenici za kupovinu novogodišnjih paketića za najmlađe korisnike Crvenog krsta, decu bez roditeljskog staranja i decu sa invaliditetom.

Predmeti su napravljeni u radionici Okružnog zatvora u Zaječaru u kojoj se obučavaju osuđenici za izradu predmeta od gipsa iz ručno izrađenih kalupova.