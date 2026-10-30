UPRAVA OKRUŽNOG ZATVORA U ZAJEČARU U HUMANOJ MISIJI: Slatkiši i ručno izrađeni predmeti osuđenika za najmlađe korisnike Crvenog krsta (foto)
Uprava Okružnog zatvora u Zaječaru donirala je slatkiše i ručno izrađene predmete osuđenih lica za 534 korisnika Crvenog krsta u tom gradu i okolnim selima, među kojima je i 160 dece.
U pitanju je humanitarna akcija Crvenog krsta u okviru koje se deci korisnicima Narodne kuhinje obezbeđuju garderoba, obuća, školski pribor, igračke i druge neophodne stvari koje treba da olakšaju njihov život.
Uprava se priključila akciji doniranja pošto je i prošle godine učestvovala na humanitarnoj izložbi na kojoj su prodate umetničke slike i gipsane vaze koje su izradili osuđenici za kupovinu novogodišnjih paketića za najmlađe korisnike Crvenog krsta, decu bez roditeljskog staranja i decu sa invaliditetom.
Predmeti su napravljeni u radionici Okružnog zatvora u Zaječaru u kojoj se obučavaju osuđenici za izradu predmeta od gipsa iz ručno izrađenih kalupova.
Zaposleni i osuđenici tog zavoda godinama doniraju igračke, olovke za bojenje i slatkiše za decu koja se hrane u narodnoj kuhinji u tom gradu.