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Uprava Okružnog zatvora u Zaječaru donirala je slatkiše i ručno izrađene predmete osuđenih lica za 534 korisnika Crvenog krsta u tom gradu i okolnim selima, među kojima je i 160 dece.

U pitanju je humanitarna akcija Crvenog krsta u okviru koje se deci korisnicima Narodne kuhinje obezbeđuju garderoba, obuća, školski pribor, igračke i druge neophodne stvari koje treba da olakšaju njihov život. 

Okružni zatvor u Zaječaru u humanitarnoj akciji Foto: UIKS

Uprava se priključila akciji doniranja pošto je i prošle godine učestvovala na humanitarnoj izložbi na kojoj su prodate umetničke slike i gipsane vaze koje su izradili osuđenici za kupovinu novogodišnjih paketića za najmlađe korisnike Crvenog krsta, decu bez roditeljskog staranja i decu sa invaliditetom.

Predmeti su napravljeni u radionici Okružnog zatvora u Zaječaru u kojoj se obučavaju osuđenici za izradu predmeta od gipsa iz ručno izrađenih kalupova. 

Zaposleni i osuđenici tog zavoda godinama doniraju igračke, olovke za bojenje i slatkiše za decu koja se hrane u narodnoj kuhinji u tom gradu.

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