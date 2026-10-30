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Među najtraženijim beguncima u Evropi, od juče se nalazi pet državljana Srbije koji se sumnjiče da su 28. juna 2022. godine u Holandiji izveli neverovatnu pljačku na Evropskom sajmu likovnih umetnosti (TEFAF), tokom koje su odneli nakit čija je vrednost procenjena na oko 40 miliona evra.

Holandsko tužilaštvo, saopštilo je da nudi nagrade od 20.000 evra za "dojave" koje bi dovele do hapšenja Aleksandra Cenića (50), Aleksandra Stojiljkovića (50), Duška Dimitrijevića (50), Bratislava Stojanovića (41) i Ninoslave Jović (41). Policija veruje da se kriju u Nišu ili u okolini Beograda.

Pink panteri tokom pljačke Foto: Twitter/gestolen collier, Printscreen/polite.nl

Inače, osim tužilaštva, nagradu za hapšenje osumnjičenih ponudila je i osiguravajuća kuća, i to u iznosu od 600.000 evra za informacije koje bi dovele do nakita.

- Ako prepoznate nekog od begunaca, nemojte mu se direktno obraćati. Obavestite nacionalne fast timove - navodi se u na internet stranici Evropola.

Podsetimo, četvorica Pink pantera su ušla na sajam umetnina 28. juna 2022. godine, elegantno obučeni, noseći kačkete i naočare, kako bi delimično prikrili svoj identitet. Prema navodima iz istrage, bili su naoružani pištoljem, razbili su staklene vitrine maljevima i ukrali nakit. Kako je utvrđeno, dvojica naoružanih pljačkaša, zadržavala su obezbeđenje i posetioce, a potom su pobegli s plenom na električnim trotinetima.

U međuvremenu, pronađena su tri dijamnta koja su ukradena toga dana, i to u Bocvani, Hong Kongu i Izraelu.

Žuti dijamant

Inače, među ukradenim dragocenostima je poseban žuti dragi kamen, vredan 27 miliona evra, koji je jedini takav na svetu.

- Celokupna pljačka bila je "profesionalno organizovana", a Pink panterima koji su je izveli nije smetalo ni to što je reč o izuzetno posećenoj izložbi, na kojoj je u to vreme bio veliki broj posetilaca, ali ni obezbeđenje - otkrili su mediji.

1/13 Vidi galeriju Sumnjiče se za pljačku nakita u Holandiji Foto: Printscreen/EU Most Wanted

Tokom istrage, pregledani su video-snimci sa sigurnosnih kamera, koji su otkrili da je jedan od osumnjičenih na blagajni kupio karte.

- Lopovi su ušli na sajam kao posetioci, razlgedali su, a potom je jedan od njih izvadio macolu i počeo da razbija vitrine. Staklo je prštalo na sve strane, a oko njega se napravio takozvani štit - navode oni.

Trojica saučesnika, kako su otkrili, okružila su pljačkaša sa macolom, kako niko drugi ne bi mogao da mu priđe.

- Nakon što je razbio izlog i vitrinu u kojoj se nalazio skupoceni dijamant, stavio ga je u sivu vrećicu, a zatim se uputio ka izlazu sa ostatkom ekipe - prenose holandski mediji.

Tek kasnije, tokom istrage, otkriveno je da je u pljački učestvovala i jedna žena, Ninoslava Jović.

Plačka tokom sajma Foto: Twitter/gestolen collier

Ono što je veoma zanimljivo jeste i to da su Pink panteri tokom ove spektakularne pljačke bili maskirani, tako da su izgledali kao likovi iz popularne britanske kriminalističke serije "Birmingemska banda". To se može zaključiti na osnovu brojnih video-snimaka koje su snimili posetioci sajma, a holandska javnost danima je posle pljačke komentarisala da su kradljivci bili obučeni gotovo isto kao i likovi iz čuvene serije.