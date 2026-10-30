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Suđenje optuženima za ubistva državljana Srbije Filipa Marjanovića (23) i Vukašina Gošovića (20), u selu Jelenak kod Danilovgrada, nastavljeno je juče u Višem sudu u Podgorici.

U dokaznom postupku izvedeni su pisani dokazi, odnosno zamolnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) upućene francuskim pravosudnim organima radi pribavljanja Skaj komunikacije.

Odbrana je prigovorila ovim dokazima, jer Viši sud u vreme održavanja kontrole optužnice nije imao uvid u pet od šest zamolnica. Svi branioci su zatražili da se izuzmu kao pravno nevaljani dokazi i sve zamolnice i dokumentacija koja proističe iz njih, kao i Skaj komunikacija.

- Posebno zabrinjava činjenica da sud u fazi kontrole optužnice nije imao uvid u pet od ukupno šest zamolnica koje je SDT predložilo kao dokaz uz optužnicu, jer sudu, kao ni odbrani, te zamolnice u toj fazi postupka tužilaštvo uopšte nije ni dostavilo. Dakle, sud je potvrdio optužnicu, slikovito rečeno, 'na slepo', bez uvida u gotovo celokupnu dokumentaciju na kojoj tužilaštvo bazira optužnicu, a koja je od krucijalne važnosti za ovaj postupak. Naime, upravo su tim zamolnicama francuskim pravosudnim organima traženi i pribavljeni podaci iz Skaj komunikacije, a na tom materijalu se optužnica isključivo i zasniva - kazala je advokatica Maja Turković, branilac okrivljenog Stefana Jankovića.

Dodala je da je zbog toga bilo neophodno da sve zamolnice koje su predložene optužnicom i prateća dokumentacija, budu blagovremeno dostavljene i sudu i odbrani, kako bi se u fazi kontrole optužnice mogla ispitati njihova relevantnost i zakonitost pribavljanja dokaza.

Vukašin Gošović Foto: Privatna Arhiva

- Umesto toga, zamolnice su odbrani i sudu dostavljane tek tokom sudskog postupka, nakon insistiranja odbrane. Ovde se postavlja ozbiljno pitanje kako je sud mogao potvrditi optužnicu, a da prethodno nije imao ni uvid u zamolnice, niti mogućnost da izvrši njihovu kontrolu, budući da mu one u toj fazi uopšte nisu bile dostavljene. Ovo izaziva posebnu zabrinutost i pravnu nesigurnost imajući u vidu da se okrivljenima sudi za najteža krivična dela, za koja je zaprećena kazna zatvora do 40 godina, što je zahtevalo da sud sa posebnom pažnjom i do detalja ispita dokaze na kojima se optužnica zasniva - istakla je Turkovićeva.

Ona je ukazala da se nijedna od optužnicom predloženih zamolnica ne odnosi na njenog branjenika, optuženog Stefana Jankovića, već na druga lica i postupke.

- Tim zamolnicama, nije traženo pribavljanje Skaj komunikacije za PIN koji je, prema navodima tužilaštva, koristio moj branjenik. Zbog toga ostaje nejasno na osnovu kojih je dokaza optužnica protiv njega uopšte potvrđena i kako se njegovo ime uopšte moglo naći pred sudom - izjavila je advokatica za Vijesti.

Prema navodima optužbe, Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić, Milan Brajović, Goran Milašinović, Stefan Janković, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović su, tokom druge polovine 2019. godine, zajedno sa pokojnim Damirom Hodžićem, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore organizovali pokojni Mile Radulović i Alan Kožar. Osim za ovo krivično delo, optuženi su i za teško ubistvo državljana Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića.

Filip Marjanović Foto: Kurir