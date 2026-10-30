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Pripremno ročište u postupku protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, završeno je u Višem sudu u Negotinu, nakon skoro tri sata trajanja.

- Nakon završetka ročišta, dvojica okrivljenih vraćena su u pritvor, gde se nalaze od hapšenja. Kao i prilikom dolaska u sud, njihovo sprovođenje proteklo je uz pojačane mere obezbeđenja - kaze izvor Kurira I dodaje:

- Dragijević i Janković izvedeni su iz zgrade suda na zadnji izlaz, jedan po jedan u pratnji pripadnika zatvorske straže i policije, čime je izbegnut njihov izlazak pred brojne novinarske ekipe koje su tokom dana pratile dešavanja ispred zgrade Višeg suda.

Kako javlja reporter Kurira, okrivljeni su negirali krivicu.

1/21 Vidi galeriju Roditelji Danke Ilić Foto: Ilija Ilić

Njihov dolazak u sud takođe je bio pod jakim obezbeđenjem. Dovezeni su službenim vozilom, sa lisicama na rukama, a potom sprovedeni u zgradu suda kroz zadnji ulaz.

Podsetimo, današnje pripremno ročište bilo je zatvoreno za javnost, što je uobičajena praksa u ovoj fazi krivičnog postupka. Na njemu su stranke u postupku imale priliku da iznesu uvodna izlaganja i predloge u vezi sa dokazima i svedocima koji bi trebalo da budu razmatrani tokom glavnog pretresa.

U sudu su bili prisutni i roditelji male Danke, Ivana i Miloš Ilić, koji su se prvi put u sudnici našli sa dvojicom okrivljenih.

Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Više javno tužilaštvo u Zaječaru predložilo je ranije da im se izrekne kazna doživotnog zatvora.

- Prema navodima optužnice, oni se terete da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora službenim vozilom JKP "Vodovod" udarili dvogodišnju Danku Ilić, nakon čega su je, kako se sumnja, uneli u automobil i usmrtili, a njeno telo potom ostavili na deponiji - podseca izvor.

Telo devojčice do danas nije pronađeno.

Iako su nakon hapšenja davali iskaze u kojima su priznali umešanost u zločin, obojica su kasnije promenila iskaze i negirala izvršenje krivičnog dela.