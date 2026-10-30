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Pripremno ročište u postupku protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, završeno je u Višem sudu u Negotinu, nakon skoro tri sata trajanja.

- Nakon završetka ročišta, dvojica okrivljenih vraćena su u pritvor, gde se nalaze od hapšenja. Kao i prilikom dolaska u sud, njihovo sprovođenje proteklo je uz pojačane mere obezbeđenja - kaze izvor Kurira I dodaje:

- Dragijević i Janković izvedeni su iz zgrade suda na zadnji izlaz, jedan po jedan u pratnji pripadnika zatvorske straže i policije, čime je izbegnut njihov izlazak pred brojne novinarske ekipe koje su tokom dana pratile dešavanja ispred zgrade Višeg suda.

Kako javlja reporter Kurira, okrivljeni su negirali krivicu.

Roditelji Danke Ilić Foto: Ilija Ilić

Njihov dolazak u sud takođe je bio pod jakim obezbeđenjem. Dovezeni su službenim vozilom, sa lisicama na rukama, a potom sprovedeni u zgradu suda kroz zadnji ulaz.

Podsetimo, današnje pripremno ročište bilo je zatvoreno za javnost, što je uobičajena praksa u ovoj fazi krivičnog postupka. Na njemu su stranke u postupku imale priliku da iznesu uvodna izlaganja i predloge u vezi sa dokazima i svedocima koji bi trebalo da budu razmatrani tokom glavnog pretresa.

U sudu su bili prisutni i roditelji male Danke, Ivana i Miloš Ilić, koji su se prvi put u sudnici našli sa dvojicom okrivljenih.

Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Više javno tužilaštvo u Zaječaru predložilo je ranije da im se izrekne kazna doživotnog zatvora.

- Prema navodima optužnice, oni se terete da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora službenim vozilom JKP "Vodovod" udarili dvogodišnju Danku Ilić, nakon čega su je, kako se sumnja, uneli u automobil i usmrtili, a njeno telo potom ostavili na deponiji - podseca izvor.

Telo devojčice do danas nije pronađeno.

Iako su nakon hapšenja davali iskaze u kojima su priznali umešanost u zločin, obojica su kasnije promenila iskaze i negirala izvršenje krivičnog dela.

(Kurir.rs)

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