RODITELJI DANKE ILIĆ IZAŠLI IZ SUDNICE POTIŠTENI Okrivljeni negirali krivicu: Završeno pripremno ročište za ubistvo devojčice iz Bora
- Pripremno ročište protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo Danke Ilić, završeno je u Višem sudu u Negotinu nakon skoro tri sata.
- Okrivljeni su negirali krivicu, a roditelji devojčice Ivana i Miloš Ilić prvi put su bili u sudnici sa njima; tužilaštvo traži doživotni zatvor.
Pripremno ročište u postupku protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, završeno je u Višem sudu u Negotinu, nakon skoro tri sata trajanja.
- Nakon završetka ročišta, dvojica okrivljenih vraćena su u pritvor, gde se nalaze od hapšenja. Kao i prilikom dolaska u sud, njihovo sprovođenje proteklo je uz pojačane mere obezbeđenja - kaze izvor Kurira I dodaje:
- Dragijević i Janković izvedeni su iz zgrade suda na zadnji izlaz, jedan po jedan u pratnji pripadnika zatvorske straže i policije, čime je izbegnut njihov izlazak pred brojne novinarske ekipe koje su tokom dana pratile dešavanja ispred zgrade Višeg suda.
Kako javlja reporter Kurira, okrivljeni su negirali krivicu.
Njihov dolazak u sud takođe je bio pod jakim obezbeđenjem. Dovezeni su službenim vozilom, sa lisicama na rukama, a potom sprovedeni u zgradu suda kroz zadnji ulaz.
Podsetimo, današnje pripremno ročište bilo je zatvoreno za javnost, što je uobičajena praksa u ovoj fazi krivičnog postupka. Na njemu su stranke u postupku imale priliku da iznesu uvodna izlaganja i predloge u vezi sa dokazima i svedocima koji bi trebalo da budu razmatrani tokom glavnog pretresa.
U sudu su bili prisutni i roditelji male Danke, Ivana i Miloš Ilić, koji su se prvi put u sudnici našli sa dvojicom okrivljenih.
Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Više javno tužilaštvo u Zaječaru predložilo je ranije da im se izrekne kazna doživotnog zatvora.
- Prema navodima optužnice, oni se terete da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora službenim vozilom JKP "Vodovod" udarili dvogodišnju Danku Ilić, nakon čega su je, kako se sumnja, uneli u automobil i usmrtili, a njeno telo potom ostavili na deponiji - podseca izvor.
Telo devojčice do danas nije pronađeno.
Iako su nakon hapšenja davali iskaze u kojima su priznali umešanost u zločin, obojica su kasnije promenila iskaze i negirala izvršenje krivičnog dela.
(Kurir.rs)