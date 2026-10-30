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Nakon pripremnog ročišta, koje je trajalo oko tri sata, u slučaju nestanka i ubistva male Danke Ilić, branioci optuženih Živadin Bogdanović, branilac Srđana Jankovića, i Vanja Živković, branilac Dejana Dragijevića rekli su da je tužilaštvo ostalo pri podignutoj optužnici, dok odbrana i njihovi klijenti ostaju pri stavu da nisu izvršili krivično delo koje im se stavlja na teret.

- Možemo samo da vam kažemo da je danas održano pripremno ročište, da je tužilac ostao pri svojoj optužnici, a da smo mi sa našim klijentima ostali pri tome da oni nisu izvršili krivično delo koje im se stavlja na teret - rekao je jedan od branilaca.

Kako su objasnili, tužilaštvo je predložilo svoje dokaze, dok je odbrana iznela svoje dokazne predloge. U nastavku postupka biće saslušani svedoci, veštaci, kao i optuženi, koji će izneti svoje odbrane.

Na pitanje šta je tužilaštvo predložilo, branioci su odgovorili da je reč o dokazima navedenim u optužnici, odnosno saslušanju svih svedoka, veštačenjima i čitanju spisa predmeta.

Foto: Ilija Ilić

Foto: Ilija Ilić

Foto: Ilija Ilić

Posebno su se osvrnuli na DNK veštačenja, ističući da, prema njihovim navodima, nijedno od obavljenih veštačenja nije pokazalo poklapanje sa nesporno utvrđenim DNK profilom Danke Ilić.

- To su forenzička veštačenja u vezi sa utvrđivanjem DNK profila i drugih bioloških tragova, tacno je da nema materijalnih dokaza - naveli su branioci.

Dodali su da, prema stavu odbrane, ne postoji materijalni dokaz koji optužene povezuje sa devojčicom.

- Nijedan materijalni dokaz ne povezuje okrivljene i malu Danku, da su na bilo koji način bili u kontaktu, da je Danka bila u vozilu javnog komunalnog preduzeća. Čak nema nikakvih dokaza ni na njihovoj garderobi, privatnim stvarima, privatnim automobilima - istakli su.

1/21 Vidi galeriju Roditelji Danke Ilić Foto: Ilija Ilić

Prema njihovim rečima, veštačeno je više od 500 uzetih uzoraka, ali nijedan, kako tvrde, nije pokazao poklapanje sa nesporno utvrđenim DNK profilom Danke Ilić.

Govoreći o nastavku sudskog postupka, branioci su naveli da je glavni pretres zakazan za drugu polovinu novembra, kada će se, kako su objasnili, najpre izjasniti optuženi i izneti svoje odbrane.

- Prvo će se saslušati okrivljeni, onda oštećeni i njihovi roditelji, a kasnije će ići svedoci - naveli su branioci.

Roditelji Danke Ilic su I po izlasku brzo prosli pored novinara, ne zeleci da komentarisu slucaj.

Glavni pretresi planirani su u blokovima od po tri dana, tokom druge polovine novembra i druge polovine decembra.

Branioci su ocenili da na današnjem pripremnom ročištu nije bilo posebnih iznenađenja, već da je postupak protekao u skladu sa onim što je i ranije bilo poznato.