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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u petak, 23. oktobra, po nalogu ovog tužilaštva uhapšen Nikola R. (47) zbog sumnje da je predao i učinio dostupnim tajne podatke, iz koristoljublja. Kako se navod, na teret mu je stavljeno krivično delo iz člana 98 stav 4 u vezi stava 1 Zakona o tajnosti podataka.

- Krivičnom prijavom osumnjičenom je stavljeno na teret da je 17. oktobra 2026. godine u Beogradu neovlašćeno, nepozvanom licu saopštio, predao i učinio dostupnim podatke i dokument koji mu je poveren, a koji predstavlja tajne podatke sa oznakom poverljivosti „INTERNO“ određene prema Zakonu o tajnosti podataka, a krivično delo je, kako se sumnja, učinio iz koristoljublja - navodi se u saopštenju.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Jakov Milošević

On je, najpre, kako se navodi, uspostavio kontakt sa I.B. pa su se 17. oktobra sastali u jednoj kafeteriji na Senjaku, gde Nikola R. rekao I.B. da postoji strogo poverljiv dokument koji je zaveden u evedinciji Ministarstva unutrašnjih poslova za koji samo on ima pristup sa njegovom šifrom shodno funkciji koju je ranije obavljao u MUP, kao i da se u tom dokumentu pominje I.B i neke njegove radnje.

- Istom prilikom je, kako se sumnja, I.B. rekao "da sve što može da se plati može i da nestane“, pa je Nikola R. predao I.B. fotokopiju fotografije dokumenta iz sistema MUP RS, u kojem je opisan događaj rušenja u Savamaloj u kojem se pominje i I.B.

I.B. je događaj prijavio i fotokopiju pomenute fotografije predao policijskim službenicima - navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni Nikola R. je saslušan pred postupajućim javnim tužiocem 24. oktobra i negirao je radnje izvršenja krivičnog dela.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - navodi se u saopštenju i dodaje da

VJT u Beogradu demantuje pisanje pojedinih medija da "lišenje slobode Nikole R. ima veze sa emisijom emitovanom na jednom Youtube kanalu, 24. oktobra 2026. godine".