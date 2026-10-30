OČI U OČI SA RODITELJIMA I TUŽIOCEM! Optuženi za ubistvo male Danke izvedeni iz sudnice: Evo šta je odlučeno iza zatvorenih vrata
- U Višem sudu u Negotinu održano je pripremno ročište protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.
- Ročište je bilo zatvoreno za javnost, uz prisustvo tužioca, okrivljenih, branilaca i oštećenih, a sud je izložio optužnicu i dokaze.
- Glavni pretres zakazan je za 19, 20, 23. i 24. novembar 2026. godine u 10 časova.
Posle pripremnog rocista oglasili su se I iz Viseg suda u Negotinu gde je danas održano pripremno ročište u krivičnom postupku protiv Dejana Dragijevića iz Zlota i Srđana Jankovića iz Luke, optuženih za teško ubistvo u saizvršilaštvu, na štetu dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, a kako je saopštio negotinski Viši sud po zavrsetku, ročište je održano po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, od 4. februara 2026. godine, zbog krivičnog dela teškog ubistva.
- Pripremno ročište održano je bez prisustva javnosti, u prisustvu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, okrivljenih i njihovih branilaca, kao i oštećenih i njihovog punomoćnika - rekli su iz suda.
Okrivljeni Dejan Dragijević i Srđan Janković prethodno su u 10.30 časova sprovedeni iz Okružnog zatvora u Zaječaru u veliku sudnicu Višeg suda u Negotinu.
Prema navodima suda, javni tužilac je ukratko izložila optužnicu, nakon čega su se okrivljeni izjasnili o predmetu optužbe, odnosno o krivici. Potom su obrazloženi dokazi koji će biti izvedeni tokom glavnog pretresa, a strankama je omogućeno i da predlože nove dokaze.
Pripremnim ročištem predsedavala je sudija Višeg suda u Negotinu mr Julijana Mogoš-Živković.
Nakon izjašnjenja stranaka, sud je doneo rešenje kojim je zakazao glavni pretres za 19, 20, 23. i 24. novembar 2026. godine, sa početkom u 10 časova.
Postupak se vodi povodom smrti male Danke Ilić, čiji je nestanak i ubistvo potreslo Srbiju i izazvalo veliku pažnju javnosti.
(Kurir.rs)