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Posle pripremnog rocista oglasili su se I iz Viseg suda u Negotinu gde je danas održano pripremno ročište u krivičnom postupku protiv Dejana Dragijevića iz Zlota i Srđana Jankovića iz Luke, optuženih za teško ubistvo u saizvršilaštvu, na štetu dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, a kako je saopštio negotinski Viši sud po zavrsetku, ročište je održano po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, od 4. februara 2026. godine, zbog krivičnog dela teškog ubistva.

- Pripremno ročište održano je bez prisustva javnosti, u prisustvu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, okrivljenih i njihovih branilaca, kao i oštećenih i njihovog punomoćnika - rekli su iz suda.

Okrivljeni Dejan Dragijević i Srđan Janković prethodno su u 10.30 časova sprovedeni iz Okružnog zatvora u Zaječaru u veliku sudnicu Višeg suda u Negotinu.

1/21 Vidi galeriju Roditelji Danke Ilić Foto: Ilija Ilić

Prema navodima suda, javni tužilac je ukratko izložila optužnicu, nakon čega su se okrivljeni izjasnili o predmetu optužbe, odnosno o krivici. Potom su obrazloženi dokazi koji će biti izvedeni tokom glavnog pretresa, a strankama je omogućeno i da predlože nove dokaze.

1/7 Vidi galeriju Počelo suđenje za ubistvo Danke Ilić Foto: Ilija Ilić

Pripremnim ročištem predsedavala je sudija Višeg suda u Negotinu mr Julijana Mogoš-Živković.

Nakon izjašnjenja stranaka, sud je doneo rešenje kojim je zakazao glavni pretres za 19, 20, 23. i 24. novembar 2026. godine, sa početkom u 10 časova.

Foto: Ilija Ilić

Foto: Ilija Ilić

Postupak se vodi povodom smrti male Danke Ilić, čiji je nestanak i ubistvo potreslo Srbiju i izazvalo veliku pažnju javnosti.