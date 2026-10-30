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Ninoslava Jović (41) iz Niša našla se juče na listi najtraženijih evropskih begunaca, zbog sumnje da je 28. juna 2022. bila saučesnik u jednoj od najvećih pljački koji su izveli "Pink panteri".

Podsetimo, holandsko tužilaštvo, osim Ninoslave Jović, za učešće u pljački tokom koje je sa sajma umetnina, koji se održavao ukraden nakit vredan 40 miliona evra, među kojim je i čuveni žuti dijamant, jedini takav na svetu, sumnjiči i Aleksandra Cenića (50), Aleksandra Stojiljkovića (50), Duška Dimitrijevića (50), Bratislava Stojanovića (41).

- Boja očiju braon, tetovaža na desnoj ruci. Rođena je 6. juna 1985. Jović trenutno živi u Srbiji, ali je moguće da će putovati i u druge države. Ukoliko imate bilo kakve informacije o Ninoslavi Jović, pozovite holandsku policiju - navodi se na sajtu Evropola, koji je ovu Nišlijku svrstao na listu najtraženijih evropskih begunaca.

1/4 Vidi galeriju Ninoslava Jović traži se zbog učešća u pljački Pink Pantera Foto: Printscreen/EU Most Wanted

Prema informacijama koje su objavili holandski mediji, Srpkinja nije učestvovala u samoj pljački, odnosno kobnog dana nije ušla na sajam u Holandiji. Njena uloga je, kako navode, bila da pomogne u bekstvu i skrivanju četvorice "Pink pantera", od kojih je većina, takođe iz Niša, posle spektakularne pljačke.

- Ninoslava Jovanović snimljena je kako posle pljačke vozi jedan od automobila koji je bio iznajmljen za bekstvo iz Holandije. Takođe, istražitelji veruju da je ona iznajmljivana stanove u kojima su boravili dok su preko Austrije i Mađarske bežali u Srbiju - otkrili su holandski istražitelji, koji veruju da se ovi begunci skrivaju u Nišu ili okolini Beograda.

Za informaciju koja bi dovela do hapšenja jednog ili svih pripadnika ove kriminalne grupe, holandsko tužilaštvo je ponudilo nagradu od 20.000 evra, dok osiguravajuća kuća nudi čak 600.000 evra za pomoć u pronalaženju ukradenog nakita.

Kamere ih snimile tokom bekstva Foto: Printscreen

Pljačka, zbog koje se petorica državljana Srbije, među kojima je i Ninoslava Jović, podsetimo, dogodila se u trenutku dok je veliki broj posetilaca obilazio sajam. Četvorica pljačkaša, prema snimcima sa sigurnosnih kamera, kupila su karte i odvojeno ušla na sajam.

- Bili su maskirani, imali su kape i naočare, jedan od njih periku. Pošto su ušli odvojeno, neposredno pred pljačku sastali su, prišli vitrinama i jedan od njih je počeo da ih lomi macolom, i stavlja nakit u sivu vrećicu, dok su ostali izvadili pištolje i pretili ljudima kako mu niko ne bi prišao. Sa plenom vrednim desetine miliona istrčali su napolje i pobegli na električnim trotinetima, do mesta na kom ih je, kako se sumnja, čekala saučesnica Ninoslava u iznajmljenom automobilu - otkrili su holandski istražitelji.

Pink panteri za kojima se traga Foto: Printscreen/EU Most Wanted

U međuvremenu, pronađena su tri dijamnta koja su ukradena toga dana, i to u Bocvani, Hong Kongu i Izraelu.

Inače, interesantno je da su holandsi istražitelji naveli da se sumjaju da se Ninoslava Jović, kao i većina ostalih osumnjičenih skrivaju u Nišu, i da nije isključeno da imaju i lažne identitete, u gradu iz kog su i neki od najpoznatijih Pink pantera, pokojni Milan Ljepoja kao i njegov kum Mladen Lazarević, zvani Mladenče.

Ljepoja je, podsetimo, ubijen u kući strave u Ritopeku u decembru 2020. i važio je za jednog od vođa bande pljačkaša Pink pantera, a javnosti je postao poznat posle čuvene pljačke koju je ova banda lopova izvršila u Dubaiju.

Pljačka u Dubaiju Foto: Printscreen/Youtube