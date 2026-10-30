LEPA NINOSLAVA IZ NIŠA NAJTRAŽENIJI EVROPSKI BEGUNAC: Članica "Pink pantera" poslednji put viđena OVDE, Evropol nudi nagradu za informaciju o plavuši (foto)
- Ninoslava Jović iz Niša našla se na listi najtraženijih evropskih begunaca zbog sumnje da je pomagala Pink panterima posle pljačke nakita vrednog 40 miliona evra u Holandiji.
- Evropol navodi da je viđena kako vozi iznajmljeni auto za bekstvo i da je mogla da pomaže u skrivanju osumnjičenih, dok se veruje da se kriju u Nišu ili okolini Beograda.
Ninoslava Jović (41) iz Niša našla se juče na listi najtraženijih evropskih begunaca, zbog sumnje da je 28. juna 2022. bila saučesnik u jednoj od najvećih pljački koji su izveli "Pink panteri".
Podsetimo, holandsko tužilaštvo, osim Ninoslave Jović, za učešće u pljački tokom koje je sa sajma umetnina, koji se održavao ukraden nakit vredan 40 miliona evra, među kojim je i čuveni žuti dijamant, jedini takav na svetu, sumnjiči i Aleksandra Cenića (50), Aleksandra Stojiljkovića (50), Duška Dimitrijevića (50), Bratislava Stojanovića (41).
- Boja očiju braon, tetovaža na desnoj ruci. Rođena je 6. juna 1985. Jović trenutno živi u Srbiji, ali je moguće da će putovati i u druge države. Ukoliko imate bilo kakve informacije o Ninoslavi Jović, pozovite holandsku policiju - navodi se na sajtu Evropola, koji je ovu Nišlijku svrstao na listu najtraženijih evropskih begunaca.
Prema informacijama koje su objavili holandski mediji, Srpkinja nije učestvovala u samoj pljački, odnosno kobnog dana nije ušla na sajam u Holandiji. Njena uloga je, kako navode, bila da pomogne u bekstvu i skrivanju četvorice "Pink pantera", od kojih je većina, takođe iz Niša, posle spektakularne pljačke.
- Ninoslava Jovanović snimljena je kako posle pljačke vozi jedan od automobila koji je bio iznajmljen za bekstvo iz Holandije. Takođe, istražitelji veruju da je ona iznajmljivana stanove u kojima su boravili dok su preko Austrije i Mađarske bežali u Srbiju - otkrili su holandski istražitelji, koji veruju da se ovi begunci skrivaju u Nišu ili okolini Beograda.
Za informaciju koja bi dovela do hapšenja jednog ili svih pripadnika ove kriminalne grupe, holandsko tužilaštvo je ponudilo nagradu od 20.000 evra, dok osiguravajuća kuća nudi čak 600.000 evra za pomoć u pronalaženju ukradenog nakita.
Pljačka, zbog koje se petorica državljana Srbije, među kojima je i Ninoslava Jović, podsetimo, dogodila se u trenutku dok je veliki broj posetilaca obilazio sajam. Četvorica pljačkaša, prema snimcima sa sigurnosnih kamera, kupila su karte i odvojeno ušla na sajam.
- Bili su maskirani, imali su kape i naočare, jedan od njih periku. Pošto su ušli odvojeno, neposredno pred pljačku sastali su, prišli vitrinama i jedan od njih je počeo da ih lomi macolom, i stavlja nakit u sivu vrećicu, dok su ostali izvadili pištolje i pretili ljudima kako mu niko ne bi prišao. Sa plenom vrednim desetine miliona istrčali su napolje i pobegli na električnim trotinetima, do mesta na kom ih je, kako se sumnja, čekala saučesnica Ninoslava u iznajmljenom automobilu - otkrili su holandski istražitelji.
U međuvremenu, pronađena su tri dijamnta koja su ukradena toga dana, i to u Bocvani, Hong Kongu i Izraelu.
Inače, interesantno je da su holandsi istražitelji naveli da se sumjaju da se Ninoslava Jović, kao i većina ostalih osumnjičenih skrivaju u Nišu, i da nije isključeno da imaju i lažne identitete, u gradu iz kog su i neki od najpoznatijih Pink pantera, pokojni Milan Ljepoja kao i njegov kum Mladen Lazarević, zvani Mladenče.
Ljepoja je, podsetimo, ubijen u kući strave u Ritopeku u decembru 2020. i važio je za jednog od vođa bande pljačkaša Pink pantera, a javnosti je postao poznat posle čuvene pljačke koju je ova banda lopova izvršila u Dubaiju.
Pljačka u Dubaiju 2007. smatra se najspektakularnijom koju je banda Pink Panter izvela. Tada su četvorica pljačkaša sa dva „audija A8" došla do tržnog centra „Vafi siti" u Dubaiju. Beli „audi" parkirali su pored draguljarnice „Graf", dok su crnim automobilom, vozeći u rikverc, razbili izlog zlatare. Iz automobila su potom istrčala trojica maskiranih muškaraca i za samo minut i po utrčali u zlataru, oteli dve vreće pune nakita, vratili se u auto i pobegli. Vrednost nakita bila je 11 miliona evra. U pljački su navodno učestvovali i sada pokojni Borko Ilinčić, a navodno i Milan Ljepoja, za čije se ubistvo sudi klanu Veljka Belivuk i Marka Miljkovića, kao i njegov kum Lazarević, kom se sudi za šverc kokaina u okviru balkanskog kartela.