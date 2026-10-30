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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Stefana C. (29) zbog postojanja opravdane sumnje da je 11. septembra izvršio krivično delo razbojništvo nad oštećenim V.D. i tom prilikom mu naneo tešku telesnu povredu, kao i da je malo kasnije istog dana izvršio krivično delo razbojništvo nad oštećenim D.S. kojem je tom prilikom naneo laku telesnu povredu.

- Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Takođe je predložilo da mu sud uz kaznu zatvora izrekne meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zravstvenoj ustanovi imajući u vidu nalaz i mišljenje sudskog veštaka - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se dodaje, postoji opravdana sumnja sumnja da je 11. septembra oko 14 časova prišao s leđa oštećenom V.D. koji se kretao iz pravca ulice Jug Bogdanove prema ulici Gavrila Principa i gurnuo ga rukom, a V.D. je pao.

Nakon toga je Stefan C. počeo da ga šutira nogama i da ga udara pesnicama, i tako mu naneo tešku telesnu povredu, a zatim mu je iz ruke uzeo torbicu marke „Guči" u kojoj su se nalazile platne kartice, lična dokumenta i drugo.