OPTUŽEN NAPADAČ NA DEKANA FILOZOFSKOG FAKULTETA: Prišao mu s leđa u centru Beograda, tukao ga i opljačkao
- VJT u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Stefana C. (29) zbog dva razbojništva 11. septembra, pri čemu je jednom oštećenom naneo tešku, a drugom laku telesnu povredu.
- Među napadnutima je i dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani, kojem je osumnjičeni prišao s leđa, udarao ga i uzeo novčanik sa 75.000 dinara i 500 evra.
- Tužilaštvo traži produženje pritvora i obavezno psihijatrijsko lečenje u zdravstvenoj ustanovi.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Stefana C. (29) zbog postojanja opravdane sumnje da je 11. septembra izvršio krivično delo razbojništvo nad oštećenim V.D. i tom prilikom mu naneo tešku telesnu povredu, kao i da je malo kasnije istog dana izvršio krivično delo razbojništvo nad oštećenim D.S. kojem je tom prilikom naneo laku telesnu povredu.
Podsetimo, jedan od napadnutih je Danijel Sinani, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu.
- Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Takođe je predložilo da mu sud uz kaznu zatvora izrekne meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zravstvenoj ustanovi imajući u vidu nalaz i mišljenje sudskog veštaka - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Kako se dodaje, postoji opravdana sumnja sumnja da je 11. septembra oko 14 časova prišao s leđa oštećenom V.D. koji se kretao iz pravca ulice Jug Bogdanove prema ulici Gavrila Principa i gurnuo ga rukom, a V.D. je pao.
Nakon toga je Stefan C. počeo da ga šutira nogama i da ga udara pesnicama, i tako mu naneo tešku telesnu povredu, a zatim mu je iz ruke uzeo torbicu marke „Guči" u kojoj su se nalazile platne kartice, lična dokumenta i drugo.
- Takođe, postoji opravdana sumnja da je istog dana oko 14:15 časova u Ulici Čika Ljubina prišao oštećenom D.S. s leđa i rukom mu zadao udarac u potiljak, usled čega je oštećeni pao na kolena i podlaktice, a Stefan C. je nastavio da mu zadaje udarce u glavu i telo, obraćajući mu se uvredljivim rečima - navodi se u saopštenju i dodaje da je okrivljeni dekanu Sinaniju zadao laku telesnu povredu.
- Nakon toga je oštećeni, da bi se zaštitio rukama, ispustio iz ruke novčanik u kojem se nalazio novac u iznosu od 75.000 dinara i 500 evra, koje je okrivljeni uzeo i udaljio se sa lica mesta - saopšteno je iz VJT u Beogradu.