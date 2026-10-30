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Okrivljeni za smrt Danke Ilić (2) iz Bora, Srđan Janković i Dejan Dragijević, danas su izvedeni iz pritvora kako bi prisustvovali pripremnom ročištu za ubistvo devojčice. U sudnici, u Višem sudu u Negotinu, zadržali su se oko tri sata, a po izlasku su pognutih glava sklanjali pogled od brojnih novinara.

Oni su na ročište, koje je bilo zatvoreno za javnost, dovedeni oko 10.30 sati, a policajci su parkirali maricu tik do vrata sudnice.

- Glave su im bile spuštene, lica smrknuta, a na rukama lisice. Mere bezbednosti bile su na visokom nivou tokom njihovog sprovođenja - kaže naš izvor.

Dok su izlazili iz suda, i Dragijević i Janković su opet pognuli glave, a pogled uprli pravo u maricu, potpuno hladnog izraza lica. Okupljeni novinari primetili su da im se izgled od poslednjeg pojavljivanja u javnosti nije znatno promenio.

00:29 Optuženi za ubistvo Danke Ilić Izvor: Kurir

Kako javlja naša reporterka sa lica mesta, tokom puna tri sata, koliko je trajalo pripremno ročište, u sudnici je vladala mirna atmosfera, bez incidenata, dobacivanja i bilo kakvih neprijatnih situacija.

Kako Kurir saznaje od izvora upoznatog sa dešavanjima u sudnici, sve je proteklo korektno, a prisutni su bez ometanja pratili tok ročišta.

- Sve je prošlo korektno. Nije bilo nikakvih dobacivanja, niti bilo kakvih incidenata. Atmosfera je tokom čitavog trajanja ročišta bila mirna - rekao je izvor Kurira.

Dejan Dragijević Foto: Kurir

Roditelji male Danke Ilić, takođe, su mirno pratili dešavanja u sudnici.

Kako navodi izvor, nisu reagovali ni u trenutku kada su se okrivljeni izjašnjavali o krivici i izneli stav da nisu krivi za krivično delo koje im se stavlja na teret, odnosno ubistvo male Danke.

- Okrivljeni su staloženo stali ispred sudije i ostali pri tome da nisu krivi. Oni su prvobitno, nakon hapšenja pre dve godine priznali krivicu, međutim kasnije su u tužilaštvu negirali sve i dan danas ostali pri tome - dodao je izvor.

Srđan Janković Foto: Kurir

Nakon završetka ročišta, roditelji Danke Ilić, Miloš i Ivana su u žurbi napustili sudnicu, vidno neraspoloženi i prošli pored okupljenih novinara, ne zadržavajući se kako bi dali izjave.

Podsetimo, otac Danke Ilić jutros je za Kurir u telefonskom razgovoru kratko rekao da se neće oglašavati.

Dankini roditelji danas ispred suda u Negotinu Foto: Ilija Ilić

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, optuženi su 26. marta 2024. godine službenim vozilom borskog „Vodovoda“ udarili devojčicu u Banjskom Polju, uneli je u auto i usmrtili, a potom telo ostavili na deponiji.