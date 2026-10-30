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Više javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv okrivljenog B.B. (46) iz Omoljice zbog sumnje da je 5. juna oko 11 sati na putu iz pravca Pančeva ka Ivanovu teretnim vozilom marke "citroen džamper" neovlašćeno radi prodaje prenosio 39 kilograma i 626 grama kanabisa.  

- Okrivljenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga za koje je propisana kazna zatvora od tri do dvanaest godina - navodi se u saopštenju.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljenom produži pritvor zbog postojanja opasnosti od bekstva, kazni ga po zakonu, oduzme mu opojnu drogu i teretno vozilo, kao i da ga obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka.

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