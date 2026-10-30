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Apelacioni sud u Novom Sadu pravosnažno je osudio Branislava Radića na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva bivše supruge Dragane Radić i njene majke Nade Četnik, 18. februara 2024. godine u Rakovcu.

Viši sud u Novom Sadu je 4. marta 2026. godine doneo presudu kojom je okrivljeni Radić oglašen krivim da je izvršio krivično delo teško ubistvo i osudio ga na kaznu doživotnog zatvora.

- Apelacioni sud u Novom Sadu je nakon održane sednice veća dana 28.09.2026. godine doneo presudu kojom se odbijaju kao neosnovane žalbe Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, okrivljenog lično i njegovog branioca, te se prvostepena presuda potvrđuje - piše u saopštenju objavljenom na sajtu Višeg suda u Novom Sadu.

Kuća u kojoj su ubijene majka i ćerka Foto: Nenad Kostić

U obrazloženju svoje odluke drugostepeni sud, između ostalog, navodi da je prvostepeni sud pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, kada je u radnjama okrivljenog našao sve bitne elemente krivičnog dela teško ubistvo, te ga oglasio krivim i izrekao mu u svemu primerenu krivičnu sankciju i za takve svoje činjenične i pravne zaključke dao valjane razloge u obrazloženju presude.

- Ovakvi slučajevi lišenja života članova porodice sve su češći u našem društvu i takvo ponašanje sa aspekta društva kao celine u potpunosti je neprihvatljivo i izuzetno opasno. Prvostepeni sud je po oceni Apelacionog suda u Novom Sadu sasvim opravdano okrivljenog osudio na najtežu kaznu, doživotni zatvor, koja je i po stanovištvu drugostepenog suda jedina adekvatna i primerena i da se samo sa ovako izrečenom kaznom može ostvariti svrha kažnjavanja - navodi se u saopštenju.

Nada Četnik i Dragana Radić Foto: Facebook

Radić je osuđen za krivično delo teško ubistvo.

Ova presuda je 12. pravosnažno izrečena kazna doživotnog zatvora u Srbiji, od 2019. godine kada je ponovo uvedena.

Radić je proglašen krivim da je 18. februara 2024. godine u Rakovcu, prekršio meru zabrane prilaska i nožem usmrtio bivšu suprugu Draganu Radić i njenu majku Nadu Četnik.

Ubica provalio u kuću i počinio svirepi zločin Foto: Nenad Kostić

- Okrivljeni je tog dana sa 2,84 promila alkohola u organizmu, sa smanjenom sposobnošću da shvati posledice svojih radnji, ali ne do bitnog stepena, razvalio vrata kuće Nade Četnik, potom joj je nožem naneo 13 ubodnih rana u predelu glave, vrata, trbuha i grudnog koša, te dve ubodne rane, četiri sekotine i jednu ogrebotinu po drugim delovima tela. Potom se popeo na sprat, razvalio vrata sobe i napao bivšu suprugu, nanevši joj nožem 23 ubodne rane u predelu vitalnih organa, te još 10 ubodnih rana, pet posekotina i jedan podliv po drugim delovima tela. Potom je telefonom pozvao brata, rekao mu šta je uradio, legao na pod i tu sačekao policiju koja ga je lišila slobode - pisalo je u optužnici protiv osuđenog Radića.

Kako je Kurir ranije pisao, majka i ćerka su živele same u kući, dok je Branislav, dve godine proveo u zatvoru nakon što ga je tašta prijavila za nasilje u porodici. Nekoliko meseci pre zločina, Branislav se našao na slobodi, a okidač za jezivo dvostruko ubistvo, kako misle komšije, najverovatnije je bila još jedna prijava za nasilje policiji, kada ga je prijavila Dragana.