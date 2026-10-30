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Igor Popovic zvani Igoriška (22) likvidiran je pre tačno 34 godine. Ubijen je 30. oktobra 1992. na uglu ulica Jurija Gagarina i Gandijeve na Novom Beogradu.

Popović je bio na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj stao. Iz njega je izašao ubica i krenuo ka Popoviću. Prema nekim informacijama, Popović je dobro poznavao ubicu i odgurnuo ga je, ali u tom trenutku napadač je ispalio hitac Popoviću u glavu.

Smrtno ranejni Popović uspeo je da baci bombu kašikaru na ubicu, koji je ostao nepovređen, ali je uzvratio istom merom - i on je bacio kašikaru na svoju žrtvu. Popović je preminuo na licu mesta.

Na ulici je ostao tramvaj uništen od eksplozija bombi. U Zemunsku bolnicu javile su se dve lakše povređene osobe. Pukom srećom nije bilo više žrtava. Posle likvidacije Popovića, ubica je pobegao u crnom "mercedesu" u nepoznatom pravcu.

Popović je duže vreme pre smrti dobijao pretnje, zbog čega je malo kad izlazio iz kuće. Te večeri je otišao u video klub, ali očigledno je da je napadač imao informacije o njegovom kretanju.

Igor je pohađao Višu ugostiteljsku školu i trenirao boks, ali posle brojnih pretnji, nije išao na predavanja, niti na treninge, misleći da će se tako sačuvati. U retkim trenucima kada je izlazio iz stana, iz predostrožnosti nosio je bombu kašikaru.

Likvidacija Popovića je u prvi mah povezivana sa ubistvom Aleksandra Kneževica Kneleta dva dana ranije, ali ubrzo je to sve demantovano.

Popović je, kako se pretpostavlja, žrtva obračuna dve novobeogradske kriminalne grupe.

Te godine u Srbiji bilo je 268 ubistava i većina je ostala nerešena, baš kao i likvidacija Igora Popovića.