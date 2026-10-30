UBICA IZAŠAO IZ TRAMVAJA I PUCAO MU U GLAVU: Smrtno ranjeni Igoriška (22) bacio "kašikaru", napadač mu uzvratio bombom! Tramvaj uništen, ubica pobegao (VIDEO)
Igor Popovic zvani Igoriška (22) likvidiran je pre tačno 34 godine. Ubijen je 30. oktobra 1992. na uglu ulica Jurija Gagarina i Gandijeve na Novom Beogradu.
Popović je bio na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj stao. Iz njega je izašao ubica i krenuo ka Popoviću. Prema nekim informacijama, Popović je dobro poznavao ubicu i odgurnuo ga je, ali u tom trenutku napadač je ispalio hitac Popoviću u glavu.
Smrtno ranejni Popović uspeo je da baci bombu kašikaru na ubicu, koji je ostao nepovređen, ali je uzvratio istom merom - i on je bacio kašikaru na svoju žrtvu. Popović je preminuo na licu mesta.
Na ulici je ostao tramvaj uništen od eksplozija bombi. U Zemunsku bolnicu javile su se dve lakše povređene osobe. Pukom srećom nije bilo više žrtava. Posle likvidacije Popovića, ubica je pobegao u crnom "mercedesu" u nepoznatom pravcu.
Popović je duže vreme pre smrti dobijao pretnje, zbog čega je malo kad izlazio iz kuće. Te večeri je otišao u video klub, ali očigledno je da je napadač imao informacije o njegovom kretanju.
Igor je pohađao Višu ugostiteljsku školu i trenirao boks, ali posle brojnih pretnji, nije išao na predavanja, niti na treninge, misleći da će se tako sačuvati. U retkim trenucima kada je izlazio iz stana, iz predostrožnosti nosio je bombu kašikaru.
Likvidacija Popovića je u prvi mah povezivana sa ubistvom Aleksandra Kneževica Kneleta dva dana ranije, ali ubrzo je to sve demantovano.
Popović je, kako se pretpostavlja, žrtva obračuna dve novobeogradske kriminalne grupe.
Te godine u Srbiji bilo je 268 ubistava i većina je ostala nerešena, baš kao i likvidacija Igora Popovića.
Kurir.rs/Rudar 7