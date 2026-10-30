IZVUKLI GA IZ KOLA I BACILI NA ZEMLJU! Pogledajte akciju policije: Uhapšen Beograđanin (48), u gepeku imao 38 paketa kokaina i marihuane (VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenje za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga, sa Odeljenjem za opservaciju i Odeljenjem za hapšenje, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su T.N. (48) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je kod mesta Pudarci zaustavila putničko motorno vozilo kojim je upravljao osumnjičeni, kada je u istom pronašla oko 17 kg materije nalik na opojnu drogu marihuana, upakovanu u 35 paketa, kao i 3 paketa materije nalik na opojnu drogu kokain, ukupne mase od 3 kilograma.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.