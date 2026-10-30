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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenje za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga, sa Odeljenjem za opservaciju i Odeljenjem za hapšenje, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su T.N. (48) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

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Hapšenje zbog droge u kolima Izvor: Mup Srbije

Policija je kod mesta Pudarci zaustavila putničko motorno vozilo kojim je upravljao osumnjičeni, kada je u istom pronašla oko 17 kg materije nalik na opojnu drogu marihuana, upakovanu u 35 paketa, kao i 3 paketa materije nalik na opojnu drogu kokain, ukupne mase od 3 kilograma.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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