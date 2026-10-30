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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je zadržavanje osumnjičenog P. G. zbog postojanja osnova sumnje da je dana 29.10.2026. godine, na teritoriji gradske opštine Zemun, izvršio krivično delo Teška telesna povreda na štetu M. O. (61).

Prema do sada prikupljenim informacijama, osumnjičeni je, nakon verbalnog sukoba sa oštećenim, inače svojim komšijom, na za sada neutvrđen način oštećenom naneo ubodnu ranu u predelu grudnog koša, usled čega je oštećeni zadobio tešku telesnu povredu.

Postupajući po nalogu javnog tužioca, policijski službenici PS Zemun – PI Batajnica doneli su rešenje o zadržavanju osumnjičenog, koji je dana 30.10.2026. godine saslušan u prostorijama Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Prilikom saslušanja osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Nakon saslušanja, javni tužilac je nadležnom sudu podneo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi boravkom na slobodi mogao da ometa krivični postupak uticanjem na svedoke.