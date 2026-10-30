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"Sve je ubačeno! Tačno za 5 min. je sve unešeno".

Tom porukom, poslatom preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, jedan od vojnika barske ćelije Balkanskog narko-kartela obavestio je tadašnjeg policajca iz Bara Zorana Kovačevića da je tovar kokaina unet na prekookeanski brod. Prethodno je u grupni razgovor poslao fotografiju na kojoj se vide dve osobe koje nose kartonske kutije na palubi teretnog broda.

U tom grupnom četu Kovačević, kom se obraćaju sa Kris, zatim osoba čiji je Skaj nadimak bio Bolivar i još jedna sakrivena iza pina OD4UUG, od 24. do 28. decembra 2020. dogovaraju predaju novca u Beogradu, a mesec kasnije razmenjuju informacije o novom utovaru.

“Kada bi mogle pare da se dodaju u BG”, pita Kovačević 24. decembra, pa dodaje:

Foto: Yotube/Allan Jordan

“Mogu ti dati broj od mog druga”.

Dva dana kasnije, sagovornik koji koristi PIN IMYXQ9, a kojem se Kovačević obraća kao Bolivaru, pita: “Kris kad može pare da se uzmu”.

Potom šalje: “Sutra... Da se doda”.

“Sjutra kada tebi odgovara”, odgovara Kovačević, a zatim dodaje: “Ako može prijepodne”.

Potom dogovaraju mesto susreta, a Bolivar precizira termin:

“Vidi jel može sutra momak da dođe u 12h po pare tamo”...

“Može, još jednom ću sa njim vidjeti, ali OK je 12”, odgovara policajac.

Narednog jutra Kovačević potvrđuje dolazak svog druga. Nakon što preciziraju preuzimanje novca, Bolivar pita: “Kako da ga prepoznam”.

Foto: Yotube/Allan Jordan

“Žućkasta jakna, dolje neki teksas i velika glava”, odgovara Kovačević.

“OK 12 h preko puta ću biti gde su neki lokali”, šalje Bolivar, nakon čega policajac dodatno pojašnjava mesto susreta: “Ok rekao sam kao po onoj slici što si mi poslao, preko puta restorana, malo lijevo da bude, ne tačno naspram restorana”.

Bolivar 27. decembra potvrđuje predaju novca - “Dao”, šalje on i dodaje: “Bio sa drugom sve”.

“OK, hvala Bolivar”, odgovara Kovačević.

Bolivar zatim šalje tri poruke: “Idemo dalje... Rečeno učinjeno. Sve je isplaćeno za prošli posao”.

Kovačević odgovara: “Da”, a u razgovor se uključuje i korisnik PIN-a OD4UUG: “Zahvaljujem... pa sad samo da nam se množe...”

Narednog jutra Bolivar proverava da li je novac prebrojan, a Kovačević potvrđuje da je “sve u redu sa novcem”...

Gotovo mesec kasnije, 26. januara, Bolivar i korisnik PIN-a OD4UUG razmenjuju informacije o susretu i utovaru.

“Radi, čim ne piše”, šalje Bolivar, a zatim dodaje: “Video ga”.

Korisnik PIN-a OD4UUG tada objašnjava da je “Mario potvrdio” i dodaje “Pune”...

“Našli su se”, šalje Bolivar, a zatim dodaje: “Da... Zato ne piše”.

“Nema veze zato sam tražio da Mario potvrdi jer će on čekat sa str.”, odgovara njegov sagovornik.

U 17.22.39 šalje fotografiju na kojoj se vide dve osobe koje nose kartonske kutije na palubi teretnog broda.

Tri minuta kasnije, u 17.25.43, javlja: “Sve je ubačeno!”...

Prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, Nedeljko Brkan i za sada neidentifikovani mornar tog dana su, postupajući po nalozima Milovana Burića i osobe koja je na Skaju koristila PIN IMYXQ9, preuzeli su drogu od neidentifikovanog mornara zvanog Mario. Predato im je šest kutija sa po 30 kilograma kokaina i još jedna sa 19 kilograma te droge, uz tehničku opremu i dve kutije sa 13 vodonepropusnih torbi.

Tužilaštvo tvrdi da su, u belgijskoj luci Antverpen, sve uneli na brod, a kokain potom rasporedili u 11 vodonepropusnih torbi. Brkan ih je, prema istom dokumentu, tokom plovidbe sakrio u rashladni kontejner na krmi broda MSC “Joanna”.