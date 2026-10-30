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Tokom dana na magistralnom putu Zlatibor - Nova Varoš došlo je do teže saobraćajne nezgode kada je vozač udario u konja koji se našao na kolovozu.

- Životinja je izletela na kolovoz, vozač nije mogao da ga izbegne i udario je u konja. Nažalost uginuo je na licu mesta. Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške nezgode, a meštani upozoravaju da problem lutajuće stoke na ovoj magistrali postoji duži vremenski period.