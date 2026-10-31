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Vlasnik ugostiteljskog objekta u centru Beograda, S. B. (64), teško je povređen 28. oktobra kada ga je, za sada nepoznati muškarac, brutalno izbo nožem unutar lokala.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio usred kafića u prestonici kada je napadač, iz za sada neutvrđenih razloga, nasrnuo na vlasnika i zadao mu čak osam uboda po celom telu.

Napadač pobegao

Nakon krvavog napada, osumnjičeni je munjevitom brzinom pobegao sa lica mesta, a teško povređeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno transportovan na beogradsku Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

- Muškarac je primljen sa teškim telesnim povredama opasnim po život. Imao je čak osam ubodnih rana po čitavom telu, a njegovo zdravstveno stanje je i dalje izuzetno kritično - navodi dobro obavešten izvor.

Motiv ovog jezivog napada u centru prestonice i dalje je misterija, s obzirom na to da policijski inspektori zbog izuzetno teškog stanja žrtve još uvek ne mogu da obave razgovor sa povređenim čovekom.

Beogradska policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog zločina, skinuti su snimci sa sigurnosnih kamera iz lokala i okolnih ulica, a za napadačem se aktivno traga.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

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