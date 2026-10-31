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Krvavi obračun u Zemunu u kom je M. O. (61) zadobio teške telesne povrede kada mu je komšija P. G. zario sečivo u grudi, počeo je bizarnim incidentom u saobraćaju.

Kako se saznaje, sukobu je prethodio haos na ulici u kom su učestvovali osumnjičeni P. G. i ćerka oštećenog M. O. Prema nezvaničnim informacijama, P. G. je devojci besno lupao po staklu automobila. Uplašena i potresena, ona je odmah otišla kući i sve ispričala ocu.

Besan zbog onoga što mu je ćerka doživela, M. O. je, kako se nezvanično saznaje, zgrabio pajser i otišao pravo na vrata komšije P. G. da raščiste račune. 

policija
Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Tamo je istog trenutka izbila žestoka svađa, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Usred opšteg meteža, kako se sumnja, P. G. je dohvatio oštri predmet i zario ga M. O. pravo u predelu grudnog koša, nanevši mu tešku telesnu povredu.

Osumnjičeni P. G. je ubrzo uhapšen, a povređeni M. O. je sa teškim povredama hitno transportovan u bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Kako je zvanično saopštilo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, osumnjičeni P. G. je saslušan zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. Pred tužiocem se branio tvrdnjom da nije kriv i negirao je izvršenje krivičnog dela.

Javni tužilac je nakon saslušanja podneo predlog nadležnom sudu da se P. G. odredi pritvor, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke i ometa dalji tok istrage.

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