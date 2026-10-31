BRANIO ĆERKU OD KOMŠIJE, PA IZBODEN U GRUDI: Novi detalji krvavog obračuna u Zemunu, muškarac teško povređen!
- Sukob u Zemunu počeo je nakon incidenta u saobraćaju, kada je P. G. navodno lupao po staklu automobila ćerke M. O.
- Nakon što je otac došao pred komšijina vrata s pajserom, izbila je tuča u kojoj je M. O. uboden u grudi i teško povređen.
Krvavi obračun u Zemunu u kom je M. O. (61) zadobio teške telesne povrede kada mu je komšija P. G. zario sečivo u grudi, počeo je bizarnim incidentom u saobraćaju.
Kako se saznaje, sukobu je prethodio haos na ulici u kom su učestvovali osumnjičeni P. G. i ćerka oštećenog M. O. Prema nezvaničnim informacijama, P. G. je devojci besno lupao po staklu automobila. Uplašena i potresena, ona je odmah otišla kući i sve ispričala ocu.
Besan zbog onoga što mu je ćerka doživela, M. O. je, kako se nezvanično saznaje, zgrabio pajser i otišao pravo na vrata komšije P. G. da raščiste račune.
Tamo je istog trenutka izbila žestoka svađa, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Usred opšteg meteža, kako se sumnja, P. G. je dohvatio oštri predmet i zario ga M. O. pravo u predelu grudnog koša, nanevši mu tešku telesnu povredu.
Osumnjičeni P. G. je ubrzo uhapšen, a povređeni M. O. je sa teškim povredama hitno transportovan u bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.
Kako je zvanično saopštilo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, osumnjičeni P. G. je saslušan zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. Pred tužiocem se branio tvrdnjom da nije kriv i negirao je izvršenje krivičnog dela.
Javni tužilac je nakon saslušanja podneo predlog nadležnom sudu da se P. G. odredi pritvor, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke i ometa dalji tok istrage.