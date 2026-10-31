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Telo muškarca A. S. (81) iz Kikinde pronađeno je jutros oko osam sati na mostu kod Iđoša. Pretpostavlja se da mu je pozlilo dok je gurao bicikl, kojim se, kako pričaju ljudi koji su ga poznavali, zaputio sa svog salaša u posetu prijatelju. Prve informacije ukazuju na to da je reč o zadesnoj smrti, ali će tačan uzrok biti poznat nakon obdukcije. Na most su ubrzo stigli policija i ekipa Hitne pomoći, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Među onima koji su se okupili na mestu događaja bio je i Dragan Krnić iz Kikinde. Sa A. S. se družio desetak godina i, kako kaže, trudio se da mu pomogne jer je živeo sam:

- Neko je pre mene obavestio policiju. Odmah je stigla patrola, a za njom i Hitna pomoć. Nažalost, pomoći nije bilo. Juče sam bio kod njega. Rezao sam granje kako bi imao čime da naloži peć. Družili smo se poslednjih deset godina. Trudio sam se da mu pomognem jer je živeo sam, nedaleko odavde. Njegova deca ne žive u Srbiji - ispričao je Krnić.

Foto: S.u.

Foto: S.u.

Vest o njegovoj smrti posebno će odjeknuti među starijim Kikinđanima koji ga pamte iz vremena kada je muzika bila njegov posao.

A. S. ostao je upamćen kao prvi disk-džokej u Kikindi. Radio je u diskotekama. Pre nego što je počeo da pušta muziku, radio je kao prodavac u jednoj knjižari.

Saobraćajna policija regulisala je saobraćaj na mostu tokom uviđaja, a telo je preuzela pogrebna služba. Okolnosti i tačan uzrok smrti biće utvrđeni nakon obdukcije.