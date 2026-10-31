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Srbin Saša Stojanović (35), koji je 30. avgusta pobegao iz nemačkog zatvora Duizburg-Hamborn, već dva meseca izmiče policijama širom Evrope, a prema novim informacijama iz istrage, on je sam sebe zvao Spajdermen.

Iako je za njim raspisana međunarodna poternica, policija u Duizburgu o njemu nije dobila ni jednu informaciju od dana kada je pobegao kroz prozor svoje ćelije, koja je na trećem spratu.

Nemački mediji objavili su u ponedeljak da se za Sašom još uvek traga, a da je u njegovoj zatvorskoj sobi pronađena dokumentacija i spisi, na kojima je uočen zanimljiv detalj.

- Nađena je odštampana presuda za krivično delo zbog kojeg je bio uhapšen, a koja još nije pravosnažna. Tu gde piše njegovo ime, na tom papiru, on je napisao Spajdermen i precrtao svoje ime i prezime - ispričao je izvor blizak slučaju za portal wdr.de.

Istraga o bekstvu Srbina je i dalje u toku, odnosno ispituje se kako je u zatvor uneo alat kojim je isekao rešetke na svom prozoru i kako je uspeo da pobegne na ulicu.

Policijska fotografija odbeglog Saše Foto: polizei.nrw

- Sa zatvorskog krova, on se očigledno spustio niz drvo na ulicu. Još uvek se ispituju bezbednosne mere u zatvoru. Zaposleni u Ministarstvu pravde su, takođe, pregledali drveće koje okružuje ovaj zatvor u slučaju da ima drugih zatvorenika koji imaju dar za penjanje. Pitanja - kako je uspeo da unese testeru u zatvor i da li mu je neki čuvar možda čak i pomogao u tome, još uvek su bez odgovora - ispričao je izvor blizak slučaju.

Nemački mediji pišu da je Sašin slučaj bekstva prvi u ovom zatvoru u poslednjih pet godina, a da su u prethodnim slučajevima zatvorenici uglavnom bežali kada se nađu van kaznene ustanove, prilikom lekarskog pregleda ili puštanja na vikend.

Istražitelji u Nemačkoj objavili su ranije da je Saša Stojanović na svom prozoru napravio rupu koja je malo veća od kutije za cipele, dimenzija 27 puta 35,5 centimetara.

Pomoć zatvorenika Nemački mediji pisali su da su istražitelji otkrili da je u noći bekstva, oko 3.20 ujutro, došlo do diverzije koja je okupirala pažnju čuvara, i to dok je Srbin lupao u svojoj ćeliji, praveći prolaz u rešetkama. - Čuvari su najpre potrčali u Sašino krilo zgrade jer se čula izuzetno jaka buka i galama. Dok su tražili izvor buke, u potpuno drugoj ćeliji se aktivirao hitan taster za poziv u pomoć. Čuvari su odmah odjurili tamo, ali im je zatvorenik iz te ćelije mirno rekao da je „greškom pritisnuo dugme jer je samo hteo da upali svetlo“.Tačno u tim trenucima, ostali zatvorenici su počeli da viču kroz prozore: „Srbin je uspeo! Srbin je pobegao!“. Nemačka policija sada detaljno ispituje da li je ovaj drugi zatvorenik namerno sarađivao sa Sašom kako bi mu obezbedio ključne sekunde prednosti dok se peo na krov - ispričao je izvor blizak slučaju za nemački portal rp-online.de.

Ministar pravde u saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija rekao je tada nakon bekstva: „Vrlo malo ljudi bi bilo sposobno za to. “

Podsetimo, Saša Stojanović bio je u pritvoru jer je ukrao 200.000 evra i vredan zlatni nakit. On je 20. maja 2026. godine nepravosnažno osuđen na šest godina zatvora zbog dve provale u Oberhauzenu, odakle su otuđene pomenute vrednosti. Ministarstvo pravde u Nemačkoj saopštilo je da je Saša već ranije bio osuđivan i da je pre hapšenja u Nemačkoj služio zatvorsku kaznu u Srbiji zbog teške krađe.

Sašina tetovaža na ruci Foto: Polizei Deutschland

- Njegov dosije u Srbiji sastoji se od serijskih provala i teških krađa. Nemački istražitelji veruju da je on svoja „iskustva“ i metode rada, poputtipovanja bogatih kuća i savladavanja bezbednosnih sistema, razvio upravo na Balkanu pre nego što se preselio u Zapadnu Evropu. Nakon izlaska sa robije u Srbiji, on je potpuno nestao sa radara domaće policije - navodi izvor i dodaje:

- Prešao je u ilegalu. Počeo je da koristi lažne identitete i falsifikovana dokumenta, pomoću kojih je prešao granicu i godinama neometano operisao po Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj. Upravo zbog činjenice da ima jaku bazu, porodicu ili saradnike na Balkanu, nemačka policija ozbiljno sumnja da je njegova krajnja destinacija upravo Srbija ili neka od susednih zemalja, gde bi mogao da se sakrije pod novim lažnim imenom - ispričao je ranije sagovornik za nemačke medije.

Saša je bio u pritvoru od 10. februara ove godine, nakon hapšenja u Belgiji. On je i u Francuskoj sumnjičen za nekoliko krađa i napad na policajca.

Foto: EPA/Vassil Donev

Nemačka policija saopštila je da se Saša preziva Stojanović i da koristi i druge, lažne identitete.