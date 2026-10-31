nasilje u porodici
PRETUKAO MAJKU U CENTRU BEOGRADA: Starica (80) preživela pakao do dolaska policije
- Beogradska policija uhapsila je D. S. (52) zbog sumnje da je u stanu na Starom gradu, u alkoholisanom stanju, pretukao i zlostavljao svoju majku B. S. (80).
- Osumnjičeni je, prema navodima, žrtvu vređao, pljuvao, čupao i udarao rukama i nogama, nanevši joj lake telesne povrede.
Slušaj vest
Beogradska policija uhapsila je muškarca D. S. (52) i podnela krivičnu prijavu zbog sumnje da je u petak, u stanu na Starom gradu, u alkoholisanom stanju zlostavljao i pretukao svoju majku B. S. (80).
Osumnjičeni se tereti za nasilje u porodici jer je žrtvu više puta vređao, pljuvao, čupao i udarao rukama i nogama po glavi i telu, nanevši joj lake telesne povrede.
Njemu su odmah izrečene mere zabrane prilaska i komunikacije, a dalju istragu o ovom slučaju preuzelo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Telegraf)
Reaguj
Komentariši