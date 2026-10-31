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Holandski istražitelji detaljno su rekonstruisali spektakularnu krađu nakita, vrednog 40 milina evra, koju su, kako sumnjaju, izveli "pink panteri" iz Srbije 28. juna 2022. godine u Mastrihtu na Evropskom sajmu umetnosti (TEFAF). Naime, istražitelji su usepli da rekonstruišu kretanje osumnjičenih pre, za vreme i posle pljačke, koju su izveli za samo minut i po, a u svemu je učestvovala i Nišlijka Ninoslava Jović!

1/10 Vidi galeriju Pink panteri koje traži Holandija Foto: Printscreen/EU Most Wanted

Kako navode, tokom filmske akcije, četvorica počinilaca, kao i jedna žena koja se sumnjiči da im je pomagala pre i posle izvršenja krivičnog dela, napravili su nekoliko grešaka, najmanje tri, koje su ih koštale toga da prođu "ispod radara" istražitelja.

Podsetimo, holnadska policija je u sredu ponudila nagradu od 20. 000 evra za informacije o "pink panterima", za koje navode da su iz Niša i da se, najverovatnije, kriju u Nišu ili okolini Beograda. Na taj zaključak ih je, kako tvrde, navela rekonstrukcija njihovog bega iz Holandije, preko Belgije, Nemačke, Austrije i Mađarske.

Mastriht pljačka nakit pljačkaši Foto: screenshot YT/Opsporing Verzocht

- Osumnjičeni su na dan pljačke, 28. juna 2022. došli ujutru u Mastriht sa dva automobila koja su uzeli iz rent-a-kar agencija u Nemačkoj i Belgiji. U pitanju su vozila marke "kia" i "opel". Po dolasku u Mastriht kola su parkirali u Ulici Salernolan. Potom su u pravcu zgrade u kojoj se održavao TEFAF dvojica osumnjičenih otišla pešaka, a dvojica na elektirčnim trotinetima - naveli su istražitelji saznanja iz istrage, bazirana na snimcima sa sigirnosnih-kamera.

Kako su objasnili, četvorica osumnjičenih Srba su regularno kupilam karte za Sajam umetnosti, a kako bi sakrili svoje identitete maskirali su se tako što su se obukli elegantno, u odela, sa kapama i naočarima. Izgledali su kao likovi iz popularne britanske kriminalističke serije "Birmingemska banda".

1/10 Vidi galeriju Kamere snimile svaki korak kradljivaca dijamanata u Mastrihtu Foto: screenshot YT/Opsporing Verzocht

- Kamere su snimile kako jedan od osumnjičenih, sa perikom na glavi, izlazi iz toaleta sa čekićem u pantalonama. Odmah iza njega ide drugi osumnjičeni, takođe naoružan čekićem. Pre nego što krenu u akciju, četvorica pljačkaša se u holu okupljaju, a onda kreću prema draguljarnici. Mirno su došetali do vitrina sa nakitom, a dok su išli ka njima, gledali su direktno u kameru - navode izvori i dodaju da se na snimcima sa kamera vidi kako dvojica osumnjičenih, oni koji su bili u sredini, dok prilaze vitrinama stavljaju rukavice i vade čekiće iz džepova.

- Kada su se približili vitrini, jedan je čekićem udario u nju. Odmah zatim, druga dvojica vade pištolje, a posetioci beže u panici, sem jednog koji zadaje jednom osumnjičenom karate udarac nogom u leđa. Međutim, tada jedan od osumnjičenih upire pištolj u posetioca, a onda okreće cev i prema ostalim posetiocima koji su se tu zadesili. U međuvrermenu, grabe iz vitrina dragocenosti, a jedan od zapolsenih je evakuisao posetioce - opisuje izvor dramatične trenutke koje su zabeležile kamere i dodaje da je u međuvremenu jedan od pljačkaša, onaj sa perikom bez kape, otišao u prostoriju u kojoj se nalazio žuti dijamant, jedini takav na svetu, vredan neverovatnih 27 miliona evra.

- Pošto je razbio vitrinu i ukrao ogrlicu na kojoj je bio žuti dijamant, odlazi do saučesnika i oni se daju u beg. Budući da su obučeni "gospodski", tokom bega mnogi od prisutnih nisu shvatili da su oni zapravo lopovi. Sajam su napustili na glavni izlaz, a dvojici radnika obezbeđenja su tom prilikom zapretili pištoljima i bez problema su izašli napolje, otrčali do trotineta i njima se odvezli do ranije parkiranih automobila - navode izvori holandskih medija.

Istražitelji imaju i snimke sa kamera na kojima se vidi šta su pljačkaši radili danima pre samog upada na sajam.

- Dana 5. juna automobi "kia" je u blizini aerodroma u Frankfurtu unajmila plavuša osumnjičena za umešanost u krađu nakita. Osumnjičeni su vozili ovaj auto skoro mesec dana i pravili greške. Samo dan nakon što je auto unajmljen, osumnjičene je u Nojštadu u Nemačkoj snimila saobraćajna kamera, a za volanom je bila osumnjičena plavuša sa karakterističnom tetovađom na ruci. Takođe, žena je istog dana u Liježu u Belgiji onlajn unajmila smeštaj gde su osumnjičeni boravili veći deo vremena pre 28. juna 2022 - detalji su iz istrage o "pink panterima".

1/7 Vidi galeriju Kamere snimile Ninoslavu i četvoricu pljačkaša pre i posle pljačke Foto: Privatna arhiva, screenshot YT/Opsporing Verzocht

Kako se dalje navodi, jedan od osumnjičenih je 22. juna unajmio automobil "opel astra" na belgijskom aerodromu Šarlroa. Taj auto je 26. juna snimila kamera u Leverkuzenu u Nemačkoj, a plavuša koja je prethodno snimljena u "kii" sedela je na mestu suvozača. Njena tetovaža jasno se vidi na snimcima.

- Noć pre pljačke unajmljena je soba u hotelu "Van der Valk" u Belgiji, u Vervijeru. Dana 28. juna automobili "kia" i "opel" voze iz Belgije preko graničnog prelaze Eijsden do TEFAFA, a nakon pljačke oba vozila se vraćaju do hotela "Van der Valk". Potom su oba automobila snimljena u Beču. "Opel" je ostavljen u Beču, a beg je nastavljen "kiom" za koju 29. juna kupuju vinjetu za mađarski auto-put - navode izvori i dodaju da istražitelji veruju da su osumnjičeni preko Mađarske otišli u Srbiju.

- Istraga pokazuje da je "kia" jedno vreme stajala kod mađarskog grada Segedina. "Opel astra", koja je ostala u Beču, 1. jula je vraćena rent-a- kar agenciji, a ne zna se ko je to uradio. Potom je i "kia" vraćen rent-a-kar firmi u Frankfurtu - dodaju.