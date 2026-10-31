MISTERIJA 3 ŽENE U SPEKTAKULARNOJ KRAĐI DIJAMANATA: Ninoslava snimljena sa pljačkašima, a pojavljuju se još dve dame u haljinama i crvenim sandalama (FOTO)
- Holandska policija preko Evropola traga za petoro državljana Srbije zbog krađe dijamanata u Mastrihtu, među njima je i Ninoslava Jović iz Niša.
- Za informacije o osumnjičenima nudi se 20.000 evra, a osiguravajuća kuća 600.000 evra za trag o ukradenom nakitu.
- Istraga je pokazala da su u jednom od vozila za beg bile još dve žene, koje zasad nisu osumnjičene, ali policija želi da razgovara s njima.
Pored toga što holandska policija preko Evropola traga za petoro državljana Srbije, među kojima je i jedna žena, Ninoslava Jović (41) iz Niša, oni tragaju za još dve žene čiji identitet nisu saopštili, a nisu otkrili ni njihovu ulogu u spektakularnoj krađi dijamanata u Mastrihtu 28. juna 2022. godine.
Podsetimo, na sajtu Evropola u sredu su osvanule poternice za Aleksandrom Cenićem (50), Aleksandrom Stojiljkovićem (50), Duškom Dimitrijevićem (50), Bratislavom Stojanovićem (41) i Ninoslavom Jović (41). Objavljene su i njihove fotografije, kao i podatak da su rodom iz Niša i da policija pretpostavlja da se oni kriju na području tog grada ili u okolini Beograda. Za informacije o njima policija nudi novčanu nagradu od 20.000 evra, dok osiguravajuća kuća za informacije o ukradenom nakitu nudi nagradu od 600.000 evra.
U međuvremenu, holandski mediji objavili su detaljnu rekonstrukciju same pljačke na Evropskom sajmu umetnosti (TEFAF), objavivši i snimke sa sigurnosnih kamera koje su zabeležile samu krađu nakita vrednog 40 miliona evra, ali i kretanje osumnjičenih pre i posle izvršenog krivičnog dela. Na kamerama se, u društvu osumnjičenih muškaraca, vidi i lice plavuše sa tetovažom na ruci, za koju holandska policija tvrdi da je Ninoslava Jović iz Niša.
Međutim, kamere su u jednom od dva automobila, koja su osumnjičeni koristili za beg, zabeležile još dve žene. Naime, istraga je pokazala da je automobil "opel", nakon izvršene pljačke u Mastrihtu, posle kraćeg zaustavljanja u Belgiji, na kraju parkiran na parkingu jednog hotela u Frankfurtu u Nemačkoj, a ispostavilo se da su u njemu sedele dve žene.
- One trenutno nisu osumnjičene za krađu nakita, ali policija želi informacije o njima i da sa njima obavi razgovor - pojasnili su iz holandske policije, navodeći da bi one možda mogle pružiti informacije o odbegloj petorki.
Kako su naveli holandski istražitelji, kamere iz garaže frankfurtskog hotela snimile su nespretno parkiranje "opela" iz kog su potom izašle dve žene obučene u haljinice, a jedna od njih na nogama je imala crvene sandale.
Podsetimo, 28. juna 2022. godine četvorica pljačkaša, za koje se sumnja da su pripadnici bande "pink panter", došla su na sajam Evropske umetnosti u Mastrihtu, glumeći obične posetioce. Međutim, pošto su ušli u prostoriju sa izloženim nakitom, razbili su staklene vitrine čekićima i pokupili dragocenosti, među kojima je i ogrlica na kojoj se nalazio žuti dijamant, jedini takav na svetu, čija se vrednost procenjuje na neverovatnih 27 miliona evra.
Kompletnu rekonstrukciju filmske krađe dijamanata u Holandiji možete pogledati OVDE.
Inače, holandska policija je saopštila i da je manji deo ukradenih dragulja pronađen u Hong Kongu, Izraelu i Bocvani, što bi mogao da bude važan trag u istrazi.