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Pored toga što holandska policija preko Evropola traga za petoro državljana Srbije, među kojima je i jedna žena, Ninoslava Jović (41) iz Niša, oni tragaju za još dve žene čiji identitet nisu saopštili, a nisu otkrili ni njihovu ulogu u spektakularnoj krađi dijamanata u Mastrihtu 28. juna 2022. godine.

1/8 Vidi galeriju Ninoslava Jović Foto: Privatna arhiva, Printscreen/EU Most Wanted

Podsetimo, na sajtu Evropola u sredu su osvanule poternice za Aleksandrom Cenićem (50), Aleksandrom Stojiljkovićem (50), Duškom Dimitrijevićem (50), Bratislavom Stojanovićem (41) i Ninoslavom Jović (41). Objavljene su i njihove fotografije, kao i podatak da su rodom iz Niša i da policija pretpostavlja da se oni kriju na području tog grada ili u okolini Beograda. Za informacije o njima policija nudi novčanu nagradu od 20.000 evra, dok osiguravajuća kuća za informacije o ukradenom nakitu nudi nagradu od 600.000 evra.

1/10 Vidi galeriju Pink panteri koje traži Holandija Foto: Printscreen/EU Most Wanted

U međuvremenu, holandski mediji objavili su detaljnu rekonstrukciju same pljačke na Evropskom sajmu umetnosti (TEFAF), objavivši i snimke sa sigurnosnih kamera koje su zabeležile samu krađu nakita vrednog 40 miliona evra, ali i kretanje osumnjičenih pre i posle izvršenog krivičnog dela. Na kamerama se, u društvu osumnjičenih muškaraca, vidi i lice plavuše sa tetovažom na ruci, za koju holandska policija tvrdi da je Ninoslava Jović iz Niša.

Međutim, kamere su u jednom od dva automobila, koja su osumnjičeni koristili za beg, zabeležile još dve žene. Naime, istraga je pokazala da je automobil "opel", nakon izvršene pljačke u Mastrihtu, posle kraćeg zaustavljanja u Belgiji, na kraju parkiran na parkingu jednog hotela u Frankfurtu u Nemačkoj, a ispostavilo se da su u njemu sedele dve žene.

Misteriozne žene izašle iz auta koji su koristili pljačkaši Foto: screenshot YT/Opsporing Verzocht

- One trenutno nisu osumnjičene za krađu nakita, ali policija želi informacije o njima i da sa njima obavi razgovor - pojasnili su iz holandske policije, navodeći da bi one možda mogle pružiti informacije o odbegloj petorki.

Kako su naveli holandski istražitelji, kamere iz garaže frankfurtskog hotela snimile su nespretno parkiranje "opela" iz kog su potom izašle dve žene obučene u haljinice, a jedna od njih na nogama je imala crvene sandale.

Dve žene snimljene u Frankfurtu Foto: screenshot YT/Opsporing Verzocht

Podsetimo, 28. juna 2022. godine četvorica pljačkaša, za koje se sumnja da su pripadnici bande "pink panter", došla su na sajam Evropske umetnosti u Mastrihtu, glumeći obične posetioce. Međutim, pošto su ušli u prostoriju sa izloženim nakitom, razbili su staklene vitrine čekićima i pokupili dragocenosti, među kojima je i ogrlica na kojoj se nalazio žuti dijamant, jedini takav na svetu, čija se vrednost procenjuje na neverovatnih 27 miliona evra.

Kompletnu rekonstrukciju filmske krađe dijamanata u Holandiji možete pogledati OVDE.